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高齡健康博覽會 三亮點

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

由生策會、生策中心與經濟部產發署、經濟部技術司、國家衛生研究院、數發部數產署共同主辦的「第一屆高齡健康產業博覽會」，將於8月2日至4日登場。展會將以健康照護、智慧服務、快樂生活三大主題，聚焦長壽健康產業新趨勢，帶動國人迎戰2025超高齡社會。

展會推動委員會召集人、生策會顧問沈榮津表示，台灣高齡人口比率成長速度全球第三，但高齡需求和消費卻很少被產業關注，盼這次博覽會的舉辦，能協助台灣落實高齡經濟2025年達3.6兆元規模。生策會表示，台灣2025年65歲以上人口達485萬人，占人口比例達到20.8%，正式進入「超高齡社會」。如何幫助國人維持健康快樂的「長壽新經濟」，是下一波重要產業趨勢。

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