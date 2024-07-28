產業追蹤／企業升級 人工智慧扮推手

在數位化浪潮的推動下，人工智慧（AI）已成為企業轉型創新的關鍵力量。其中，生成式AI以其獨特的語義理解與內容生成能力，徹底改寫企業的知識管理、業務流程，乃至環境永續等面向，成為企業邁向智能化的新動能。

知識資產對企業的重要性不言而喻，但人才流失是台灣企業，特別是製造業面臨的嚴峻挑戰。

隨著資深員工陸續退休，如何保留他們的寶貴經驗成為當務之急。生成式AI為企業提供全新的知識傳承方式。它能從歷史記錄和專家互動中吸收領域知識，構建詳盡的知識庫。

例如，在設備維修方面，生成式AI可以結合歷史維修記錄和工程師操作日誌，生成更全面的設備故障診斷和維修指南。新進工程師透過與AI助理對話，可以快速獲取具體設備的維修建議，縮短學習時間，確保關鍵知識得以傳承。

生成式AI不僅擅長知識傳承，還能夠成為企業營運的智慧助手。以大型語言模型（LLM）為基礎的智慧代理技術正在改變企業的客戶服務和業務流程自動化。這些智慧代理能協調多個系統和部門，自動產生並執行解決方案，幫助員工高效完成任務。

以金融界為例，AI可以自動撰寫行業分析報告和投資建議書，減輕分析師的負擔。在保險理賠流程中，AI代理可以接收申請、驗證文件、評估損失、計算賠付金額，並與客戶溝通，大幅減少人工干預。

在客服領域，AI助理可以準確理解客戶訴求，生成標準化服務紀錄，提高溝通效率。在製造業中，AI能自動識別設備缺陷，生成詳細的缺陷報告，降低人工錯誤風險。

氣候變遷日益嚴峻，節能減碳成為企業新使命。生成式AI提供新的分析模式，例如學習企業歷史生產與能耗數據，預測未來的能源需求，為每個生產階段提供最優的能源使用建議，幫助企業更有效地管理能源，減少浪費和碳排放。

以印刷電路板製造廠為例，透過AI產生的調配建議預計可減少800噸的碳排量（約二座大安森林公園吸碳量）。此外，AI還能吸收歷史維修經驗數據，對設備狀況建模並提供預測性維護建議，有效延長設備使用壽命，助力企業邁向綠色智慧新紀元。

隨著技術不斷演進，生成式AI在企業應用中的影響將與日俱增，逐漸成為企業轉型的重要引擎。

因應此波浪潮所帶動的軟硬體技術需求與機會，政府正在推動多項計畫，如「晶片驅動台灣產業創新方案」，大力推動生成式AI等關鍵技術發展創新應用，經濟部也透過「領航企業研發深耕計畫」，吸引NVIDIA來台設立「人工智慧創新研發中心」，並建置AI超級電腦「Taipei-1」，提供免費資源給國內研發使用，提升台灣在智慧製造、智能交通、醫療影像等領域的AI實力，透過這些基礎算力設施的布建與運用，降低發展生成式AI應用技術與訓練模型的門檻。

生成式AI不僅開創知識管理新途徑，還為營運效率和永續發展賦能。在政府完善布局及業界共同努力之下，台灣產業必能乘著生成式AI的東風，重塑企業核心競爭力創造更多技術突破與商業價值。

（作者是資策會軟體技術研究院資深技術總監）