產業追蹤／智駕進化 駕馭移動更安心

全球車輛產業正積極轉向新能源化和軟體化發展，新一代汽車不僅更注重油電能耗最佳化，還結合車輛主動安全功能與人工智慧技術來提升駕駛安全性。例如，美國特斯拉汽車通過空中下載技術（OTA）更新駕駛輔助軟體（Autopilot），有效降低車輛召回次數。

未來，汽車各個元件控制將從「硬體化」轉為「軟體化」，集中運行在區域控制器（DCU與ZCU）上，這種發展模式被稱為「軟體定義車輛（Software-Defined Vehicle；SDV）」，讓智慧車輛如智慧型手機一樣，應用發展更具彈性及多元化。

台灣車電模組系統業者過去皆專注發展提供給國外先進駕駛輔助系統（ADAS；如前車防撞警示、盲點偵測和車道偏移警示等）的感測模組元件，AI軟體演算技術方面的發展較少，而軟體演算技術過去多由國外車廠與Tier 1系統廠主導，使得台灣業者發展空間有限。

DriveGPT智慧駕駛感知技術特點與功能

此外，台灣車電模組系統業者過去鮮少具有智慧感知軟體技術背景，在面對數位轉型和AI化的升級需求挑戰時，自主研發投入的成本與門檻較高。同時，在現今極端氣候與高密度都會化人車流之駕駛環境下，以物理性感測反饋的傳統ADAS產品已無法保持有效且準確的駕駛安全警示效能。

於是以AI辨識軟體技術發展整合於車電感測模組系統為新世代智慧駕駛安全產品，進而大幅提升車輛行進中與其駕駛安全相關的人車物件之類別、位置與移動軌跡的辨識警示，便成為新世代智慧駕駛與車電產業投入發展的主軸方向。

經濟部產業技術司為促進車電人工智慧產業化，以科技專案支持法人研發進一步賦能與輔導車電業者數位轉型升級。在經濟部產業技術司的補助下，資策會研發「Formosa台灣街景深度學習資料庫」做為車電AI技術的研發利基。此AI資料庫涵蓋全台各縣市超過10萬公里的駕駛情境數據，包括影像、雷達、光達、熱成像等多種類型的AI感測資料。

此AI資料庫與辨識技術賦能協助國內多家車電模組系統業者，快速發展新一代人工智慧先進駕駛輔助系統（AI-ADAS），以彌補業者自身缺乏大量AI感測數據的不足，迅速追上國際車電AI化發展步伐，搶占市場。

同時，資策會利用「Formosa台灣街景深度學習資料庫」的多模態大數據AI，率先開發DriveGPT智慧駕駛感知技術。這項技術有兩個主要目標：一、生成駕駛邊角案例：儘管已經蒐集大量駕駛情境數據，但危險駕駛和車禍等案例仍難以蒐集資料，通過生成這些情境，可以強化感知能力。

二、駕駛認知決策能力：現行自動駕駛對判斷周遭物件和情境仍存在不足，DriveGPT可以幫助系統智慧化判斷和決策，提升駕駛安全性和適應性。

全球車輛產業正朝軟體定義化發展，台灣在人工智慧與半導體產業的軟硬體整合實力，加上豐富的駕駛情境數據，將引領新型態技術和市場價值發展，扮演全球智慧軟體定義車輛產業重要關鍵角色。（作者是經濟部產業技術司車電人工智慧化產業技術計畫分項主持人）