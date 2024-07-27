亞洲生技大會首辦投資論壇 新藥廠商吸引目光

亞洲生技大會展覽昨天開展，其中今年備受關注、近期落幕的投資高峰論壇首次擴大舉行，選出美國、加拿大、日本、韓國、台灣等48隊國內外生技公司上台簡報；領域包括新藥開發與數位治療，也有AI應用於臨床試驗、新藥開發、影像等公司入選，顯示創投看好未來潛力。

亞洲生技大會今年首次將投資論壇擴大舉行為一天半場次。統籌此次亞洲生技大會投資論壇的台灣生物產業協會副理事長曾惠瑾表示，此次投資論壇主要邀請A輪以後公司參加，希望讓台灣生技公司能有一棒接一棒的延續性，讓國際投資機構能找到想要的投資標的，也讓A輪以後公司能滿足其資金上的需求。

再加上亞洲生技大會的一對一商機媒合，期望創造更多拓展業務及國際合作的機會。

曾惠瑾表示，此次活動參與的投資機構，都對台灣生技新藥醫材公司非常驚豔，看好台灣公司紮實的科研基礎與創新能量；但她指出，台灣公司需要加強其在市場競爭力以及定位，才能脫穎而出。

她也觀察，台灣市場現在募資狀況有較熱絡，但相較COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前反而較冷，建議公司需選擇市場好的時機點進行募資。

亞洲生技大會指出，今年不只生技公司參與數量增多，國際創投參與今年也大幅增加，有超過50位來自日本、美國、台灣、新加坡、瑞士、英國、以色列等國際投資機構與會。

其中包含美國旗艦級創投機構旗艦先鋒（FlagshipPioneering）、創投Prime Ventures、維梧資本（VivoCapital）、英國創投Syncona、以色列最大醫藥創投基金aMoon、美國矽谷前3大創投之一的飛馬科技風險投資公司（Pegasus Tech Ventures），期望讓與會生技公司更多獲國際創投青睞機會，取得資金挹注。

曾經曾培育出莫德納（Moderna）的旗艦先鋒，其亞太區主席安東尼安（André Andonian）近日接受台灣媒體採訪時表示，旗艦先鋒不光是創投，也與科學團隊發展出「生技創業平台」（bioplatformcompany creation），至今已衍生出超過100家公司，其中有58項藥物發展進入人體臨床，逾140項在前臨床試驗階段。

安東尼安指出，台灣核心強項為半導體業，若未來能與生技連結，將是一大亮點，尤其是將ICT或半導體強項帶到新藥研發，這也需要更多國際合作。