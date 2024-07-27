航空城安置住宅物美價廉衝擊周邊建案？房仲分析買方占不到便宜

桃園市航空城開發案拆遷戶安置住宅、安置街廓8月要開放第2波申請，大園區、蘆竹區不少先前沒有申請安置住宅的拆遷戶申請的意願高，主因為售價幾乎不到周邊建案的一半甚至更低，地點也都鄰近捷運站。低售價的安置住宅是否會衝擊鄰近建案銷售，也受到關注。

信義房屋桃園青埔高鐵店長戴振宇表示，航空城安置住宅售價雖然每坪17至19萬元，遠低於周邊建案，但是限拆遷戶申請等因素，估計對周邊房價影響不明顯；倒是日後建商在安置街廓（配地）開始的推案量，對市場會有影響，不過是否會抑制或助長房價還有待觀察。

戴振宇表示，航空城蛋白區G17、A18、A11區塊合計858戶，其中80戶是店面非安置住宅。機場園區（蛋黃區）較大，5個區塊合計1067戶。安置住宅的售價幾乎是市價的一半甚至更低，不至影響房市的原因包括戶數少，能夠取得資格的人也是拆遷戶，再來，大多數的居民也都惜售，即便要賣，也必須繳納不低的稅賦。

戴振宇指出，大家都知道現在的房市非常熱，青埔特區有的新推建案幾乎要用搶的，銷售熱絡的情況下，安置住宅即便成本較低，但拆遷戶還是會想要用現在的市價出售，買方因此占不到便宜。

另外，大多數的拆遷戶還是想要搶A18區，代表其他的區塊的安置住宅要能搶手，在發展上還需要一些時間。戴振宇認為能影響房市交易的是安置街廓，因為建商的地在這裡成本會比較低，地點也不差，但是推案的價位是否會有一波低於過去的售價，或持平、調高仍需觀察。

地政局表示，桃園航空城安置措施分為兩種，民眾選配安置土地自行興建房屋的部分，已完成土地登記及換發權狀，並辦理現場界址確認，預計明年1月至2月辦理土地點交；配售政府興建的安置住宅的部分，已完成抽籤、選屋作業，7月公告選屋結果，8月至10月簽約，2025年第一季起通知繳款及驗交屋。

住宅發展處說明，桃園航空城安置住宅採先建後遷原則，安置基地共有11個，合計可安置1925戶，已配售1172戶，第二批次配售申請作業8月由地政局陸續開始通知受理。