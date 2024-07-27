租屋族看過來！新北894戶社會住宅下月開放申請 最低5千起

新北市上半年分別招租5處容獎及自建社宅計240戶。下半年再推6處陸續完工社宅開放招租，共提供894戶社宅單元，釋出套房、2房及3房類型，依承租戶收入分類最低５千元起。其中中和安邦社宅632戶占多數，議員張嘉玲表示社宅啟用後市府須注意設施使用狀況、注意632戶居民產生的交通衝擊、開放地下坪車場供周邊民眾使用，達到社宅與周邊民眾共享共榮。

新北市府將於８月起開始公告受理申請６處社宅，包括中和安邦、新店民安 、五股芳洲、泰山信華、 新店斯馨3號、土城明德3號六處，戶型包含套房、兩房及三房，租金按承租戶等級分類，最低僅5千元起。894戶社宅單元將由新北市住都市中心公告及受理申請，申請資訊即將於8月1日公告於住都中心官網。

其中規模最大的中和安邦社會住宅，位於中和區連城路及安邦街交叉口，鄰近環狀線中和站、萬大樹林線LG06站，周邊臨近各大型購物商場，共提供632戶社宅單元，基地內容納多項公益設施，包括身障日照中心、托幼、托老以及青年創客中心等。

新店民安社宅提供194戶社宅單元、五股芳洲社宅鄰近台64線快速道路，提供23戶社宅空間。泰山信華社宅鄰近新北市立新泰國民中學，提供14戶社宅空間。土城明德社宅距離捷運海山站約900公尺，提供11戶社宅空間。新店斯馨社宅距離捷運十四張站約650公尺，提供20戶社宅空間。

新北市議員張嘉玲表示，新北市政府釋出的社會住宅包括中和安邦社宅，經過與城鄉局現場會勘，設備看起來不錯，但開始使用後才會發現仍需加強管理之處。安邦社宅內有許多開放空間，盼開放給里民使用時做好管理，讓附近里民能共享共榮。

第二由於捷運萬大線尚未完工，當社宅新住戶搬進來後，交通動線可能會受到影響。提醒相關單位要注意交通安全，捷運與社宅關係密切，希望捷運早日完工減少衝擊，另由於捷運環狀線部分停駛，相關標示瑛標示清楚提高民眾通行便利性。

第三安邦社宅地下停車場，希望不僅居民使用，能讓多餘空間供周邊民眾使用實現社宅共享，尤其針對年輕人和社會弱勢群體提供更便利居住條件和公共空間。新北市府興建社宅速度雖比中央慢，但遲到總比沒到好，盼市府能加快進度，提供更多更好社宅給市民。