快訊

《歌手2024》歌王出爐！那英淚崩 連吐4次「真沒想到」

民代助理費案例多…有人重判、有人緩刑 究竟為哪樁？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

租屋族看過來！新北894戶社會住宅下月開放申請 最低5千起

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北中和安邦青年社宅提供632戶社宅單元。圖／新北市城鄉局提供
新北中和安邦青年社宅提供632戶社宅單元。圖／新北市城鄉局提供

新北市上半年分別招租5處容獎及自建社宅計240戶。下半年再推6處陸續完工社宅開放招租，共提供894戶社宅單元，釋出套房、2房及3房類型，依承租戶收入分類最低５千元起。其中中和安邦社宅632戶占多數，議員張嘉玲表示社宅啟用後市府須注意設施使用狀況、注意632戶居民產生的交通衝擊、開放地下坪車場供周邊民眾使用，達到社宅與周邊民眾共享共榮。

新北市府將於８月起開始公告受理申請６處社宅，包括中和安邦、新店民安 、五股芳洲、泰山信華、 新店斯馨3號、土城明德3號六處，戶型包含套房、兩房及三房，租金按承租戶等級分類，最低僅5千元起。894戶社宅單元將由新北市住都市中心公告及受理申請，申請資訊即將於8月1日公告於住都中心官網。

其中規模最大的中和安邦社會住宅，位於中和區連城路及安邦街交叉口，鄰近環狀線中和站、萬大樹林線LG06站，周邊臨近各大型購物商場，共提供632戶社宅單元，基地內容納多項公益設施，包括身障日照中心、托幼、托老以及青年創客中心等。

新店民安社宅提供194戶社宅單元、五股芳洲社宅鄰近台64線快速道路，提供23戶社宅空間。泰山信華社宅鄰近新北市立新泰國民中學，提供14戶社宅空間。土城明德社宅距離捷運海山站約900公尺，提供11戶社宅空間。新店斯馨社宅距離捷運十四張站約650公尺，提供20戶社宅空間。

新北市議員張嘉玲表示，新北市政府釋出的社會住宅包括中和安邦社宅，經過與城鄉局現場會勘，設備看起來不錯，但開始使用後才會發現仍需加強管理之處。安邦社宅內有許多開放空間，盼開放給里民使用時做好管理，讓附近里民能共享共榮。

第二由於捷運萬大線尚未完工，當社宅新住戶搬進來後，交通動線可能會受到影響。提醒相關單位要注意交通安全，捷運與社宅關係密切，希望捷運早日完工減少衝擊，另由於捷運環狀線部分停駛，相關標示瑛標示清楚提高民眾通行便利性。

第三安邦社宅地下停車場，希望不僅居民使用，能讓多餘空間供周邊民眾使用實現社宅共享，尤其針對年輕人和社會弱勢群體提供更便利居住條件和公共空間。新北市府興建社宅速度雖比中央慢，但遲到總比沒到好，盼市府能加快進度，提供更多更好社宅給市民。

城鄉局表示，新北市府持續推動社宅政策落實居住正義，已累積興辦1.1萬戶，預計今年底及明年還會陸續推出多元取得社宅及三峽國光二期、泰山中山社宅共約1223戶。為確保社宅租金公平今年起實施依所得租金分級制度，同時實施家戶內有兩名0至6歲子女一般戶抽籤加籤措施，增加青年家庭入住社宅機會。

新北新店民安青年社宅提供194戶社宅單元。圖／新北市城鄉局提供
新北新店民安青年社宅提供194戶社宅單元。圖／新北市城鄉局提供

捷運環狀線 泰山

延伸閱讀

埔心安居全台首座預鑄社宅開工 內政部長訂社宅天花板

民進黨中執委名單曝 陳亭妃搶2席有望進中常會、正國會蓋成廢票僅守3席

中和第二納骨塔都市計畫變更核定 預計2029完工

台中房價熱門到快烤熟 市府推嶺東商圈社宅登記到7月底

相關新聞

租屋族看過來！新北894戶社會住宅下月開放申請 最低5千起

新北市上半年分別招租5處容獎及自建社宅計240戶。下半年再推6處陸續完工社宅開放招租，共提供894戶社宅單元，釋出套房、...

新案衝到這價位 台中市精華區出現「悲情交叉」

台中房價漲不停，許多人買不起新房，改買中古屋。中信房屋研展室彙整實價資料指出，過去西屯區房市交易逾八成都是20年以內房子...

佳必琪等16家公司預計於8月假證交所場地自行舉辦法說會

8月預計共16家上市公司假證交所場地自行辦理法人說明會，上市公司基本資料請至公開資訊觀測站查詢，亦可透過網路轉播同步收看...

買房必看！自住族熱議6大「購屋考量因素」

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「自住族群購屋考量要素」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的購屋考量要素排行。

「川普投顧」回來了 下半年股債匯抗波動攻略

「民主黨同胞們，我決定不接受總統參選人提名挑戰連任。」

日本建材王首位台籍總經理 水電行之子「繞路」衝出營收新高

在地銷售名列前茅的熱銷品，一打國際戰卻不敵異國文化差異，英雄變狗熊，怎麼辦？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。