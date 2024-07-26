陽明新董座…蔡豐明掌舵 白崑榮傳升總經理
陽明海運（2609）公司昨（26）日召開董事會，推選董事蔡豐明即日起擔任陽明董事長。隨著董事長異動，傳8月起陽明高階主管也將輪調，現任總經理杜書勤將轉任陽明中國區子公司環明（上海）國際船務代理，擔任該公司董事長兼總經理，陽明總經理將由策略長白崑榮升任。
陽明過去經歷海運市場長達十年寒冬衝擊，直到近三年海運市場出現大多頭榮景，讓陽明恢復滿滿現金。但考量全球海運市場變化多端，新任董事長肩負未來買節能船、擴大營運等策略定錨，必須擁有專業海運背景，且對陽明營運策略有一定程度了解，且要年輕化。
蔡豐明今年48歲，任教於國立臺灣海洋大學航運管理學系教授兼系主任，加上擔任陽明獨董職務，符合上述條件，也印證之前傳言。
陽明公司表示，蔡豐明為美國紐澤西州理工學院運輸管理研究所博士，致力於供應鏈管理、運輸管理及智慧型運輸系統等運輸領域研究，長期耕耘國內海事專門教育，歷任國立高雄第一科技大學運籌管理系助理教授、國立臺灣海洋大學航運管理學系及海洋觀光管理學士學位學程副教授，並擔任海大國際事務處資訊與企劃組組長、航運管理學系及海洋觀光管理學士學位學程教授。
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