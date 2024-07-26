快訊

高雄三分之一前瞻花在滯洪池 工務人士：若多改建下水道 也許不會淹這麼慘

陽明新董座…蔡豐明掌舵 白崑榮傳升總經理

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
陽明新任董座蔡豐明。 （摘自海洋大學官網）
陽明新任董座蔡豐明。 （摘自海洋大學官網）

陽明海運（2609）公司昨（26）日召開董事會，推選董事蔡豐明即日起擔任陽明董事長。隨著董事長異動，傳8月起陽明高階主管也將輪調，現任總經理杜書勤將轉任陽明中國區子公司環明（上海）國際船務代理，擔任該公司董事長兼總經理，陽明總經理將由策略長白崑榮升任。

陽明過去經歷海運市場長達十年寒冬衝擊，直到近三年海運市場出現大多頭榮景，讓陽明恢復滿滿現金。但考量全球海運市場變化多端，新任董事長肩負未來買節能船、擴大營運等策略定錨，必須擁有專業海運背景，且對陽明營運策略有一定程度了解，且要年輕化。

蔡豐明今年48歲，任教於國立臺灣海洋大學航運管理學系教授兼系主任，加上擔任陽明獨董職務，符合上述條件，也印證之前傳言。

陽明公司表示，蔡豐明為美國紐澤西州理工學院運輸管理研究所博士，致力於供應鏈管理、運輸管理及智慧型運輸系統等運輸領域研究，長期耕耘國內海事專門教育，歷任國立高雄第一科技大學運籌管理系助理教授、國立臺灣海洋大學航運管理學系及海洋觀光管理學士學位學程副教授，並擔任海大國際事務處資訊與企劃組組長、航運管理學系及海洋觀光管理學士學位學程教授。

董事長 觀光 陽明海運

延伸閱讀

26日馬祖海運停航 空運下午起班機恢復

不怕跌！他喊話「抱著不賣就沒賠」 網酸：停損才不會大賠

嚴防凱米颱風北市停班課…蔣萬安貼文霸氣吐3字 網狂讚：最帥市長

影／高虹安辭職不能選補選 林志潔錄影「幫澄清」

相關新聞

「川普投顧」回來了 下半年股債匯抗波動攻略

「民主黨同胞們，我決定不接受總統參選人提名挑戰連任。」

日本建材王首位台籍總經理 水電行之子「繞路」衝出營收新高

在地銷售名列前茅的熱銷品，一打國際戰卻不敵異國文化差異，英雄變狗熊，怎麼辦？

會煎鍋貼做手搖飲 沒龐大資金也能圓美國夢！在美執業會計師教1招：最快6個月攜家帶眷都能去

「我過去的客戶，大約有95%是中國人，我看過很多中國企業非常有狼性的樣子。」美國麻州知名會計師張子婧這樣分享自己在美國執業10多年來的觀察。

CDMO國家隊A輪募資恐縮水 台灣生物醫藥製造公司指國發基金仍在評估

經濟部規劃籌組的台灣生物醫藥製造公司（TBMC），原期待60億元的A輪募資近期傳將縮水。TBMC執行長張幼翔昨（26）日...

台灣生物醫藥製造公司CEO：國際訂單年底到手

台灣生物醫藥製造公司（TBMC）執行長張幼翔昨（26）日表示，TBMC成軍以來，透過策略夥伴美國韌力（Resilienc...

味丹台中投資案 啟動

國內老牌食品大廠味丹集團，昨（26）日與精湛建設簽約，正式啟動「國際台中會」百億富豪聚落投資計畫。國際台中會位於台中國際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。