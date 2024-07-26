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SCFI運價指數連三跌 遠東美西線跌幅達6.5%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（26）日公布來到3,447.87點。 路透通
最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（26）日公布來到3,447.87點。 路透通

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（26）日公布來到3,447.87點，較上周下跌94.57點、跌幅2.7%，連三跌；其中，遠東到美西線受到小型公司投入船舶衝擊，跌幅達6.5%。

航運業界認為，全球貨櫃輪進入傳統旺季，市場缺櫃、缺船相當嚴重，這從美東、歐洲線只是小幅回檔可以看出。遠東到美西線因運價太好，開始出現近洋線業者投入小船搶貨，才造成最近美西線運價跌幅加大。

根據最新一期運價變化分析，隨市場供給增加，遠東到美西每FEU（40呎櫃）6,663美元，跌幅6.5%；遠東到美東每FEU達9,557美元，下滑2%。

歐美線貨量正常，運價波動不大，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）4,991美元，下滑0.2%；遠東到地中海運價每TEU達5,270美元，跌幅1.7%。

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