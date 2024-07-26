味丹台中投資案 啟動

國內老牌食品大廠味丹集團，昨（26）日與精湛建設簽約，正式啟動「國際台中會」百億富豪聚落投資計畫。國際台中會位於台中國際高爾夫球場旁，總開發面積達330公頃，其中富豪聚落專區占地20公頃，標榜全客製化，總銷逾100億元。

值得注意的是，全案除了國際台中會之外，後續還有60公頃的土地仍在整合中，大陸建設另有10公頃的別墅社區合建案，預計明年開賣，加上與雲品合作的「富貴天心」溫泉度假別墅、米其林餐廳等，總開發價值上看500億元。

目前已知，國際台中會第一位簽約的企業主，為股票上市的科技業老闆，預購1,200坪土地，將委託精湛建設興建客製化豪墅；味丹集團董事長楊正也是未來豪墅聚落的主人之一。

昨天的簽約儀式由楊正與精湛建設董事長陳志聲主持。到場的企業家身家超過千億，包括世界不動產聯盟世界副會長張麗莉、磐石會長周文東、富旺國際董事長林正雄、日本台灣商會聯合總會長俞秀霞、味丹集團總裁楊頭雄、九麟國際興業董事長林振禎。

其餘與會者還包括關中董事長洪文照、世邦魏理仕總經理林敬超、喬福泡綿董事長郭福一、前寶成集團副董事長蔡乃峰、力璞建設董事長柯素媛、南開科大董事長容繼業、萬群廣告董事長謝坤成、海悅國際總經理曾俊盛等200餘人。

陳志聲指出，「高端、高訂、高奢客製化」已成為層峰企業主指定，打造他們心目中夢想的家族聖地。

以台中第一個位於大肚山的富豪聚落精湛「台中會」為例，進住的企業主包括大立光董事長林恩平家族、宏全國際總裁曹世忠家族、全興集團董事長吳崇儀家族等。

楊正表示，此案總開發面積達330公頃，涵蓋台中國際高爾夫球場、富貴天心特區、國際台中會富豪聚落，以及大陸建設、樸山村等別墅社區。

其中，擁有27洞的台中國際高爾夫球場，共發出3,300張球證，每張球證市價460萬至500萬元，球場總市值逾150億元，是中部地區最大的高爾夫球場。

味丹稍早與雲品國際簽約，將委託雲品進駐富貴天心特區，經營管理20棟奢華溫泉度假Villa與米其林餐廳，全案由味丹集團出資逾10餘億元興建，預計2026年營運。

大陸建設則與味丹集團採合建模式，分二期開發10公頃土地，第一期60戶別墅，預計明年開賣，第二期87戶別墅，全區總銷金額逾70億元，大陸建設可分回約48.85%。