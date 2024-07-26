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台灣生物醫藥製造公司CEO：國際訂單年底到手

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台灣生物醫藥製造公司（TBMC）執行長張幼翔。 記者謝柏宏／攝影
台灣生物醫藥製造公司（TBMC）執行長張幼翔。 記者謝柏宏／攝影

台灣生物醫藥製造公司（TBMC）執行長張幼翔昨（26）日表示，TBMC成軍以來，透過策略夥伴美國韌力（Resilience）公司緊密合作，將逐步打造生物製劑、核酸藥物、細胞治療與基因治療的國際影響力，TBMC目標今年底前將可爭取到國際訂單。

張幼翔表示，TBMC的生物製程開發實驗室已在今年6月於南港啟用，已經開始接國內外訂單，位在竹北的GMP先導工廠也將在明年7月投產並開始接單。

TBMC鎖定生物製劑、核酸藥物、細胞治療與基因治療四大方向來打造CDMO國際影響力，其中核酸技術為新冠疫情爆發期間，mRNA疫苗的關聯技術平台。張幼翔強調，雖然新冠疫情已過去，但他相信「下一波疫情一定會再來， 時間會愈來愈短」，台灣很有必要平時利用核酸技術發展抗癌藥，疫情來時才有能力量產疫苗以因應防疫需求。

生物製劑 疫情 疫苗

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