CDMO國家隊A輪募資恐縮水 台灣生物醫藥製造公司指國發基金仍在評估

經濟部規劃籌組的台灣生物醫藥製造公司（TBMC），原期待60億元的A輪募資近期傳將縮水。TBMC執行長張幼翔昨（26）日坦承，整個A輪募目標8月底完成，代表政府的最大投資者國發基金目前仍在評估中，但他有信心提出最佳方案爭取政府支持。

亞洲生技大展昨日開展，TBMC首度在現場展成果。前行政院副院長沈榮津致詞表示，新冠疫情爆發期間，政府認為台灣應具備mRNA疫苗量產能力以滿足國安需求，未來若再出現疫情就能即時捍衛民眾健康安全，這是當初政府對TBMC賦予的任務。

不過，TBMC今年4月正式對外亮相之後，原訂今年5月底之前將完成A輪募資的目標，卻遲至目前尚未完成，TBMC一度被看好有機會在A輪達到60億元募資規模，現在也可能縮水。

張幼翔坦承，主因行政院國發基金對參與A輪募資仍在評估，連其他泛官股投資者也尚未拍板，現在最新目標是8月底之前完成募資，他有信心提出最佳方案爭取國發基金的支持。國發基金昨日回應，已請該公司提供營運及募資計畫，國發基金將依投資作業規範，將其投資申請案提交投資評估審議委員會審議。

張幼翔指出，若最後國發基金確定未參與A輪募資，這一輪募資額度可能降至三、四十億元，但這尚未確認。除了官股資金之外，目前有意參與TBMC增資的投資者還包括兩家日本投資方，TBMC仍在尋求其餘國際投資者；在國內部分，目前民間投資者主要以創投為主。

成立於2023年的TBMC，在種子輪募資後實收資本額34.4億元，國發基金持股29%最大股東；另外為了與美國韌力（National Resilience）公司策略合作，也引進韌力為策略性投資人，並持股27.5％為第二大股東；包括財團法人生物技術開發中心、及工研院則是以技術作價參股。

依照政府原本規劃，TBMC縱使完成A輪募資，整個泛官股持股比將維持約四成，以符合其CDMO國家隊的使命。張幼翔昨日表示，若政府確認無法繼續增資，TBMC應不致於讓美國韌力公司成為最大股東。