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瑞儀取得松瑞製藥竹南科學園區科技廠房 交易金額5億元

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

背光模組大廠瑞儀（6176）26日發布重訊公告取得松瑞製藥（4167）竹南科學園區科技廠房，交易總金額為5億元。

瑞儀公告指出，取得松瑞製藥苗栗縣竹南鎮科中路29號廠房及其附屬建物，建物面積為9,069.39平方公尺，約2,743.49坪，每坪約17萬元。取得目的為，基於公司長期營運發展所需。

瑞儀董事會日前決議海內外擴產投案，通過以20億元預算之內，於高雄前鎮科技產業園區的「先進技術研發中心」新建工程發包案；及以租地委建於越南興建廠房擴產，營建工程合約，合約總金額越南盾5,997億元（約合新台幣7億6,161萬9,000元）。

瑞儀今年第2季合併營收119.48億元，季增10.4%，年增1.1%。毛利率20.67%，季增1.15個百分點，與去年同期持平。稅後純益18.01億元，季減7.4%，年減19.3%；每股稅後純益3.87元。

瑞儀 越南盾

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