快訊

奧運開幕前風波不斷…法國高鐵才遭縱火 機場又傳「炸彈警報」一度關閉

出門買東西天落磚牆砸車...妻亡兒命危 心碎父盼大眾集氣

晚間暴雨又淹水…台南27日正常上班課 市民湧黃偉哲臉書抱怨：怎出門上班？

颱風後購屋必看 窗邊、增建、地下室等處暗藏玄機

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據經濟部水利署統計，截至目前為止，凱米颱風共造成逾3千件的淹水災情，其中高雄市就佔了近1,400件，是本次風災淹水最嚴重的縣市之一，不過水來得快也去得快，至26日下午僅剩零星淹水災情尚未退水。圖／台灣房屋提供
據經濟部水利署統計，截至目前為止，凱米颱風共造成逾3千件的淹水災情，其中高雄市就佔了近1,400件，是本次風災淹水最嚴重的縣市之一，不過水來得快也去得快，至26日下午僅剩零星淹水災情尚未退水。圖／台灣房屋提供

據經濟部水利署統計，截至目前為止，凱米颱風共造成逾3千件的淹水災情，其中高雄市就占了近1,400件，是本次風災淹水最嚴重的縣市之一，不過水來得快也去得快，至26日下午僅剩零星淹水災情尚未退水。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年各縣市擘劃新興重劃區時，多半會規劃滯洪池，包括台中水湳經貿重劃區內的中央公園，台南平實營區的平實公園，以及高雄亦有25座滯洪池，緩和淹水問題。

不過，她指出，本次凱米颱風雨勢劇烈，各縣市的下水道和社區排水系統面臨高強度檢驗，幾乎各地都出現積水狀況，兩日之內，南部山區甚至就降下逾1,500毫米的雨量，超過全國半年的平均降雨量，高雄疏洪不及，因此災情最為嚴重。

張旭嵐指出，颱風過後購屋民眾賞屋，可特別留意「窗邊」、「增建」和「地下室」。

她強調，窗框等異材質接縫處，容易因年久失修產生裂縫，因此賞屋優先注意牆邊、天花板角落有無水漬，並觀察頂樓的積水狀況，檢視是否有漏水的可能性。

另外，她表示，建物若有增建，增建部分與既有建物的結合處，常是大雨後漏水的好發處，因此建議對增建處多加檢視；放晴水退後，也可仔細觀察外牆是否有水痕，尤其部分社區地下室停車場也有排水不及的狀況，應整體觀察淹水致災的可能，做為出價和裝修的評估。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，淹水、土壤液化、順向坡、土石流等各類型的天然災害，都可至國家災害防救科技中心，查詢各地的災害潛勢地圖，且資料層級還可深入到各鄉鎮市區，建議民眾購屋前，可善用官方情資加以情蒐，使買房計畫更加安心無虞。

陳定中表示，國內各河川依照管理層級，有不同的防洪保護標準重現期設計，首都圈的淡水河，採取最高層級的200年防洪，其餘中央管河川以100年為原則，縣市管河川則為25~50年，因此在選擇購屋區段時，亦可將周邊水系的防洪設計標準納入考量。

淹水 重劃區 颱風

延伸閱讀

凱米颱風遠離 雲林多處沿海潰堤、山區土石流、停電淹水搶救中

颱風凱米過境台灣...基隆嶼封島3天 7/27開放登島

颱風凱米過境台電持續搶修 台中民眾帶物資致謝

被凱米吃掉一天…漫博首日湧18萬人次 創歷屆最高

相關新聞

陽明海運董座換人 海大教授蔡豐明取代鄭貞茂成最年輕董事長

陽明海運（2609）26日公告，因法人董事改派代表人致原董事長解任，公司召開董事會推選蔡豐明為公司新任董事長。

AI、電動車熱！美商鄧白氏第3季台灣企業樂觀指數勁揚67%

美商鄧白氏今日發布2024年第3季《全球企業樂觀指數分析報告》(GBOI) 和《台灣企業樂觀指數調查》(BOI)，全球企...

強強聯手！ 台肥、日本IHI株式會社簽MOU挺氨能

台、日發展乾淨能源事業，強強聯手！台灣最大液氨供應商台肥公司（1722）26日與日本百年大廠IHI株式會社簽署合作備忘錄...

神盾重訊宣布 擬暫緩與Curious的股份受讓計畫

IC設計廠神盾（6462）26日晚間舉行重大訊息記者會，財務長李宜平表示，原本在今年3月29日經董事會決議，以增資發行新...

小家庭成主流 今年前五月小宅交易量中壢最多

根據內政部統計，截至2024年6月底平均每戶人口數僅2.51人持續下探，加上房價走揚。反映在房市交易上，小宅當道，不少推...

2024亞洲生技大展 訊聯力推外泌體研發代工服務

再生醫療雙法過關，外泌體（Exosome）成生技產業當紅炸子雞，訊聯於七月廿六日登場的2024 亞洲生技大展舉辦記者會，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。