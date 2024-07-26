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強強聯手！ 台肥、日本IHI株式會社簽MOU挺氨能

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台灣最大液氨供應商台肥公司26日與日本百年大廠IHI株式會社簽署合作備忘錄。左為台肥董事長李孫榮，右為IHI副本部長Hiroki Kobayashi。圖／台肥提供
台灣最大液氨供應商台肥公司26日與日本百年大廠IHI株式會社簽署合作備忘錄。左為台肥董事長李孫榮，右為IHI副本部長Hiroki Kobayashi。圖／台肥提供

台、日發展乾淨能源事業，強強聯手！台灣最大液氨供應商台肥公司（1722）26日與日本百年大廠IHI株式會社簽署合作備忘錄。由台肥董事長李孫榮、IHI副本部長Hiroki Kobayashi代表簽署，雙方針對「氨能源」（Ammonia Energy）開始進行各種可能的合作。

台肥董事長李孫榮表示，氨能的商機在亞洲逐步成形當中，其中最關鍵的國家之一就是日本。為了減少石化燃料可能引發的氣候變遷問題，日本首相岸田文雄2022年開始提倡「亞洲淨零排放共同體」（アジア・ゼロエミッション共同体）的構想，政府也希望藉由燃煤混氨來以降低火力發電的碳排，台肥積極向日本企業取經。

李孫榮指出，與日本淨零排放的構想相同，台灣目前也積極朝此方向前進；接下來液氨的供給、需求，以及如何開拓日本乾淨能源市場等，都是雙方值得進一步討論的議題。

IHI株式會社是日本重工業製造商，創建於1853年，歷經兩次世界大戰，事業範圍極廣，主要含括四大領域──「資源、能源、環境」、「社會基礎設施」、「工業系統與通用機械」以及「航空、航太、國防」。

IHI也是日本氨能技術開發領域的佼佼者，其研究成果也獲得日本JERA的採用，IHI供應日本國內最大等級105萬 KW之發電設備。也是日本海內外提供穩定電力、發電產業用的鍋爐之主要供應商之ㄧ，隨2050淨零碳排任務展開，已在碧南電廠順利完成20%燃煤混氨，連續運轉一季，這成績全球第一。

台肥指出，IHI在建造鍋爐設備供煤氨混燒、建構巨型液氨儲存設施等方面是世界級的專家，去年10月公司舉辦「台肥低碳氨之氫能技術產業研討會」，當時IHI也特別派員參與，了解到台肥所發展的前瞻性與IHI發展願景完全符合，雙方因此開始尋求結盟的可能，也在今年開花結果。藉由此次與IHI簽訂MOU，讓台肥在乾淨能源領域又更跨進了一步。

台肥表示，氨不含碳原子，燃燒時不會產生碳，典型「零碳排」，是下一世代的非常有潛力的能源。液氨長久以來主要用於生產肥料中的氮肥，其實也可作為航運燃料、氫的載體，或者直接用以作為火力發電燃料，以達到減碳效果。

台肥公司去年10月舉行「低碳氨之氫能技術產業研討會」，正式宣告聚焦新能源事業體，也開始密切和許多國際乾淨能源廠商接觸，IHI是其中重要的合作夥伴。

MOU 台肥 日本 減碳 董事長

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