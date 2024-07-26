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亞洲生技展開幕規模創新高 與會海外專業人士占4成

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
亞洲生技大會主席李鍾熙（左七）、台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳（左六）與國際生技協會聯盟執行總監希拉蕊‧斯蒂斯（中），出席「2024亞洲生技大會」論壇開幕合影。記者林澔一／攝影
亞洲生技大會主席李鍾熙（左七）、台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳（左六）與國際生技協會聯盟執行總監希拉蕊‧斯蒂斯（中），出席「2024亞洲生技大會」論壇開幕合影。記者林澔一／攝影

2024 BIO Asia-Taiwan亞洲生技大展今日舉行開幕典禮，大會主席李鍾熙致詞表示，過去一年對生物技術產業來說是平穩又動盪的一年，雖然經歷資本市場的低潮，但生技創新量能沒有停止。本次與會專業人士有40%來自海外，尤其以日本、美國、韓國人數最多，顯示亞洲生技大會持續邁向國際化。

2024亞洲生技大展由台灣生物產業發展協會與展昭國際共同主辦。受凱米颱風影響，開幕日延期至26日舉辦，原計劃邀請府方高層也因故無法親自到場，總統賴清德以賀電祝大會順利。不過，今年活動規模再創新紀錄，一對一商機媒合會邀請增加70%，突破8000場次，大展展出超過900家指標性大廠，攤位數超過2200個。展場中細胞治療與再生醫療為亮點。

美國生物技術創新組織(BIO)總裁John Crowley以線上方式獻上祝賀，他指出，BIO是全球最大的生物科技倡導組織，會員遍布全球近1000家生物技術公司，今年6月北美生技展上，台灣館新創量能令人印象深刻。他還提到，自己兩個孩子患有罕見疾病龐貝氏症，感謝中研院院士陳垣崇研發全球首款龐貝氏症療法Myozyme，不僅挽救孩子生命，也見證台灣生物科技創新實力。

另外，經濟部產業技術司也在展區攤位上宣布科專技術授權，宣布兩項癌症醫療研發成果重大產業化科專技術授權進展，一是由生技中心專屬授權朗齊生醫治療血癌的「新穎FLT3抑制劑血癌精準治療藥物」。另一項則是工研院「癌症高精準血液基因檢測」技轉列特博生技。

展會也同步進行「2024傑出生技產業獎」頒獎，由李鍾熙及生物產協理事長吳忠勳、經濟部產發署副署長陳佩利、獎章委員會召集人/台北醫學大學院士張文昌、國科會副主委蘇振綱，頒發獎章給共19家得獎公司。

雖全台因颱風放假兩日，不過，亞洲生技大會系列活動未取消，並進入第三日。論壇中三場創新科技論壇，分別聚焦人工智慧(AI)在製藥產業中的應用、基因體和精準醫療，以及數位健康等全球生醫界重要趨勢。

生技產業 院士

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