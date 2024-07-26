神盾重訊宣布 擬暫緩與Curious的股份受讓計畫

IC設計廠神盾（6462）26日晚間舉行重大訊息記者會，財務長李宜平表示，原本在今年3月29日經董事會決議，以增資發行新股作為受讓Curious Holding Co., Ltd.股東所持有Curious股份的對價方式，進行股份交換合作案，故公司將優先專注在先進高階封裝、製程等業務，擬暫緩與Curious的股份受讓計畫。

神盾集團今年3月29日，宣布以發行新股為對價，取得Curious已發行60%該案總價金約5.25億元。據悉，Curious為索尼、Denso與Renesas等日系大廠的傳輸介面及相關IP供應商。

如今，在今日的重大訊息記者會上，李宜平指出，在公司考量未來整體業務及經營策略下，將擬優先專注在先進高階封裝、製程及相關IP架構下的業務發展。

李宜平進一步說，故在維護股東權益為最高原則前提下，擬暫緩與Curious的股份受讓計畫，惟後續會持續關注日本市場成長動能，於適當時機再行評估下一階段的合作計畫。