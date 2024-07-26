台灣羅莉亞投資逾三億元 台中建立智慧化家具廠

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

投資台灣事務所26日通過中小企業「台灣羅莉亞」擴大投資台灣。截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,514家企業超過2兆3,244億元投資，預估創造15萬2,749個本國就業機會。其中「中小企業加速投資行動方案」已通過1,011家企業投資約4,775億元，帶來3萬6,787個就業機會，後續尚有16家企業排隊待審。

經濟部指出，台灣羅莉亞是集家具設計、研發、製造兼零售能力於一體的製造商，產品為北歐及義大利極簡風格的客廳、餐廳、臥室、書桌椅家具，主要材料為實木、皮革、大理石，不僅注重材料原產地與材料紋理的表情，並擁有五軸CNC及實木彎曲的加工技術，使家具兼具實用性與設計感。

經濟部表示，為了精進製造品質，台灣羅莉亞擬招募27名本國員工，投資逾三億元於台中市神岡區建立新廠，安裝企業資源規劃(ERP)、先進規劃排程(APS)與製造執行(MES)系統，建構智慧化生產線，以優化製程、提升品質；新廠將朝向環保綠建築規劃，設置太陽能發電設備與高效節能空調及空壓機等，逐步落實節能減碳。

太陽能發電

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