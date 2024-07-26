KYMCO重型速克達稱霸海外 執行長柯俊斌宣布兩新車款將於台灣上市

光陽機車在國際重機展展出DOWNTOWN GT350、AK Premium、Xciting VS 400、GDink CT及在法國三輪重機市場拿下年銷售第二名的CV3等多款強檔紅黃牌重機。光陽集團執行長柯俊斌宣布兩款備受期待的全新車款即將於台灣上市，滿足熱血騎士的馳騁渴望。同時，KYMCO針對旗下光大重車與台崎重車所代理的Kawasaki推出前所未有的「重車展限時獨家優惠」。

2024國際重車展26日開展，包括光陽、本田、山葉等各品牌都參展，台灣重機市場去年約2.7萬台，對於機車業者而言，除了重機價位較高，獲利空間較大，對品牌形象挹注更大，成為各家機車廠必爭之地。

光陽執行長柯俊斌就指出，光陽重型機車全球銷售多國，外銷有競爭力，尤其是歐洲市場可以在台生產外銷海外，反而小排氣量的車款因為成本因素，必須由海外生產基地提供外銷，這也是機車廠積極發展重機的重要因素。

光陽去年在法國三輪重機市場以17.8%市占率拿下第三名，跨界三輪探險巡旅旗艦重機CV3更是一舉以年註冊量1,556台拿下單機種排名第二的好成績。KYMCO速克達在海外也是大受歡迎，在義大利以年銷量超過2萬5千台、14.3%市占搶占第三名，Agility 16+ 125更是以近9千台銷量獲得單機種第四名；此外，KYMCO也在阿根廷以27.1%市占拿下全年銷售冠軍，更以年銷量15,750台奪下西班牙速克達市場第三名。

KYMCO X-TOWN 250ST繼2023年於米蘭車展精彩亮相後，將於不久後於台灣上市。X-TOWN 250ST搭載手動式可調風鏡、LED 智慧儀表、炫彩Keyless、雙層環抱式車架以及ABS+TCS煞車系統，並搭載LED大燈與尾燈，為騎士提供更加安全和舒適的騎乘體驗，騁馳之餘更享尊爵。X-TOWN 250ST預計將於2024年第4季正式上市，有興趣的消費者敬請關注KYMCO官方消息。

而轟動北京車展的XCITING X350將於2025年第1季正式上市。XCITING X350做為全新旗艦跨界速克達，不僅擁有電動可調風鏡、Keyless啟動及ABS+TCS煞車系統，倒立式前叉懸吊系統更提供更高的剛性與更靈敏的懸吊反應；XCITING X350同時配備加熱手把、LED大燈與尾燈，以及7吋TFT智慧儀表，滿足騎士對於高性能與高科技的雙重需求。