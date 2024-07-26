小家庭成主流 今年前五月小宅交易量中壢最多

根據內政部統計，截至2024年6月底平均每戶人口數僅2.51人持續下探，加上房價走揚。反映在房市交易上，小宅當道，不少推案都主推兩房產品，永慶房產集團彙整全台各行政區今年前5月實價登錄資訊，統計面積25坪以下住宅交易量前十名，其中桃園市中壢區小宅交易戶數全台最高，台北市中山區小宅則占整體交易比例最高，突破五成。

今年前5月小宅交易最熱的行政區位於桃園市中壢區，交易量達368戶。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中壢南桃園房市熱區，生活機能相當成熟，小宅交易多集中在中壢車站為核心的傳統市中心周遭。另外，未來鐵路地下化工程、機場捷運延伸等建設完工後，對中壢房市也是一項利多。

排名第二的行政區是台中市政府所在的西屯區。陳金萍指出，西屯地理位置鄰近中科台中園區、台中工業區，且區域內有多個大學商圈，居住需求強勁。小宅交易以逢甲商圈周邊最為熱絡。

中山區是台北市唯一入榜的行政區，也是小宅交易占比最高的。陳金萍說，中山區位於北市精華地帶，房價相對較高，坪數較小的住宅因總價較低，加上交通便捷、商業發達、生活機能成熟等優勢，吸引年輕單身、首購民眾選擇，交易占比達52.8%。

新北市三重區與台中市北區小宅交易占比也逾四成。陳金萍指出，三重住宅類型多元且鄰近北市，吸引台北就業的北漂民眾居住於此。隨全台房價明顯上漲，三重中古屋房價也漲到5字頭，帶動低總價小宅中古屋交易量，占比達41.4%。

觀察小宅交易熱區前十名榜單，新北市有5個行政區上榜，陳金萍分析，板橋、中和、三重、新莊等行政區人口密集、生活機能完善，相比台北市房價親民許多。

不過，陳金萍提醒，小宅價格上具優勢，但不少銀行貸款審查較嚴格，貸款成數可能偏低，建議購屋民眾多比較不同銀行貸款規定。民眾購買小宅除建物本身屋況、格局、採光等條件外，也應留意物件周邊交通與生活機能。