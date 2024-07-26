陽明海運董座換人 海大教授蔡豐明取代鄭貞茂成最年輕董事長

陽明海運（2609）26日公告，因法人董事改派代表人致原董事長解任，公司召開董事會推選蔡豐明為公司新任董事長。

陽明公司表示，新任董事長蔡豐明原為國立臺灣海洋大學航運管理學系教授兼系主任、國立臺灣海洋大學海洋觀光管理學位學程合聘教授，新任生效日期為26日。

【中央社／台北26日電】

陽明海運今天宣布，召開董事會獲出席董事全數認同，推選蔡豐明擔任陽明海運董事長，看好蔡豐明長期對運輸與物流領域研究，有助帶領集團因應當前產業考驗；蔡豐明為海洋大學航運管理學系教授兼系主任，現年48歲，為陽明史上最年輕的董事長。

陽明海運發布訊息指出，今天召開第395次董事會，獲出席董事全數認同，推選蔡豐明自同日起擔任陽明海運公司董事長；輔以陽明海運董事會成員兼具法律、經濟、物流、交通運輸管理等多元經驗，協助陽明海運永續發展；原董事長鄭貞茂解任。

蔡豐明今年48歲，為國立臺灣海洋大學航運管理學系教授兼系主任，原本擔任陽明海運獨立董事，但在7月18日先行辭職，陽明今天召開董事會後，宣布新任董事長由蔡豐明接任，成為陽明海運有史以來最年輕的董事長。

陽明指出，蔡豐明為美國紐澤西州理工學院運輸管理研究所博士，擅長供應鏈管理、運輸管理及智慧型運輸系統等運輸領域研究，耕耘國內海事專門教育，歷任高雄第一科技大學運籌管理系助理教授、海洋大學航運管理學系及海洋觀光管理學士學位學程副教授，2022年起接任海大航運管理學系系主任。

陽明強調，蔡豐明也積極投入國內運輸領域政策倡議工作，曾任交通部亞太經濟合作會議（APEC）海運專家小組代表、台灣港務公司海運發展學院顧問，並陸續提出貨櫃航商整體櫃量計算模式建構、船舶動態資訊整合平台建置、兩岸海運直航政策、應用雲端服務創新的國際物流管理等相關研究計畫，協助業界掌握產業趨勢變化，並作為公部門政策指引參考。

陽明看好，蔡豐明長期對於運輸與物流領域的研究，有助帶領陽明海運因應當前全球競爭法規趨嚴、氣候變遷影響加劇，數位與人工智慧時代對傳統貨櫃運輸產業形成的考驗。