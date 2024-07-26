網銀國際祭出最高1億元獎金 徵求具商業潛力劇本

由網銀國際影視創辦首屆《Your Vision, Our Mission》華語原創長片故事徵件活動，攜手國際級夥伴香港天下一集團、韓國 CJ ENM、新加坡 Clover Films ，共同評選出最具商業潛力的華語電影劇本，獲選第一名的劇本，有機會以最高一億元之預算進行製作拍攝。

網銀國際影視表示，透過此次的徵件活動，讓好故事不再止於文字和想像，而能夠往影像化的終極目標邁進。」參賽者藉此能面向廣大華語市場、實現夢想。該活動透過與國際級夥伴的合作，以實質的製作計畫作為支持動力，透過整合業界各專業評審意見，從商業價值、創意性和市場潛力等多個角度對參賽作品進行評估，力求挑選出最具潛力和影響力的作品，共同打造引人入勝的影像作品，攜手邁向國際舞台。

網銀國際影視投身泛娛樂產業不遺餘力，以精準的眼光投資華語現象級電影《周處除三害》，並發行《怪物樵夫》、《加菲貓：農場大冒險》、《森之聲：猩火燎原》、《非普通家族》等多部電影。今年更擴大版圖投入電影製作，與曾執導《見鬼》的恐怖片大師彭發導演合作，共同打造充滿靈異驚悚元素的電影《宿》。此外也同步開發多個影視項目，企圖帶給觀眾更多面向與更高品質的娛樂享受。

未來，網銀國際影視將繼續致力於挖掘和培養優秀的影視創作人才，為華語電影的發展注入更多活力和創新。與國際級頂尖影視公司的合作，將進一步強化於全球市場的影響力，讓更多優秀的華語作品走向國際舞台，強化對文化娛樂產業的深耕，以共好共榮為基礎，持續支持優質的創作內容和多元發展。