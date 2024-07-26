台北市地政局與信義房屋 推五福臨門一站式便民服務

信義房屋與台北市地政局26日攜手合作，推出「五福臨門 守護你家」串連服務。以五項便民服務為名的「五福臨門」，結合信義房屋提供的水、電、天然氣、郵局四大民生更名服務，與台北市地政局的地籍異動即時通申請，未來台北市民買賣房屋時，不用再跑多個機關辦理更名，更幫助買賣方安心成交。

台北市地政局副局長王瑞雲表示，「對信義房屋表達三個感謝，首先感謝信義房屋陳總經理從上而下推動企業社會責任；也謝謝仲介體系告知買賣雙方地籍異動即時通的優勢；最後感謝契約部地政士將五福臨門服務帶入地政事務所，完善案件流程。」

信義房屋總經理陳麗心指出，「感謝台北市地政局對此計畫的大力支持與指導，讓信義房屋能夠以創立至今40多年來的專業經驗給予協助，由政府與民間合作『五福臨門』計畫得以順利推動。藉由這次的成功經驗，未來能將此一合作模式與案例，推廣到全台灣，讓全台灣的消費者購屋更便利、安心。」

信義房屋表示，過去買方過戶完成後需要自行辦理相關更名手續，對買方而言相當麻煩，水、電、天然氣、郵局的更名，就需要往返四個不同機關辦理，耗時費力也容易出現疏漏白跑一趟，對於忙碌的上班族來說，更需要特地請假前往辦理。

透過「五福臨門」計畫，未來在台北市透過信義房屋成交的客戶，大台北自來水、台灣電力公司、台北市區域天然氣更名，及郵件轉投申請，皆可在交屋時由信義代書一站式辦理，給予全方位的支持和保障，省下更多時間和精力。

信義房屋強調，這次結合台北市地政局地籍異動即時通申請，未來不動產買賣、贈與、移轉或抵押設定時即時接收通知，減少詐騙集團有機可乘的機會，阻止偽冒、詐騙案件發生，幫助台北市民在買賣房屋的過程中無後顧之憂。

除了推出「五福臨門」計畫，信義房屋6月也推出SinyiCare十大守護保障服務，包括訴求資訊透明的即時行情、產權調查；訴求創新科技的DiNDON智能賞屋、AI智能配案；訴求保障服務的履約保證價金信託、蟲蛀保障、漏水保障、高氯離子保障，高輻射保障、凶宅保障，解決消費者購屋可能遇到的疑難雜症與風險，為業界保障最完善，未來五福臨門結合十大守護，將給消費者更全面的服務。