AI、電動車熱！美商鄧白氏第3季台灣企業樂觀指數勁揚67%

美商鄧白氏今日發布2024年第3季《全球企業樂觀指數分析報告》(GBOI) 和《台灣企業樂觀指數調查》(BOI)，全球企業與台灣企業樂觀指數雙雙上漲。本季GBOI全球企業樂觀指數上漲12.3%，成功應對地緣政治事件和供應鏈中斷等衝擊。本季BOI台灣企業樂觀指數為125.3，較第2季增長67%。

在出口預期復甦和內需增強帶動下，全球企業樂觀指數恢復到疫情前水準。根據本季全球企業樂觀指數(GBOI)顯示，近三分之二的受訪企業預計在第3季的投入成本將更加有利。在全球範圍內，資訊通信技術、批發和零售以及紡織是最樂觀行業。

小型企業對市場最樂觀，增加36.4%，展現其對經濟環境下快速調適和經營韌性的信心；中型企業持續增長9.9%；只有大型企業較上季下降4.7%。從各產業來看，全球的製造業對市場樂觀預期上升了8.1%，又以紡織、木竹、紙業、皮革製造業增幅最大，增加19.6%；而在服務業方面，第3季對市場整體的樂觀預期，也增加了15.3%；資訊和通信技術(ICT)行業的樂觀指數大幅增加50.9%；運輸業樂觀指數則上升27.8%，大大提振了服務業的樂觀指數。

本季台灣企業樂觀指數為125.3，比上一季增長67%，標示企業樂觀指數已恢復至2022年第1季的疫情前水平。受惠於全球半導體持續擴張，人工智慧、電動車產業前景良好，再加上全球貿易復甦和本土強勁需求，台灣企業樂觀指數大幅上升。與第2季相比，第3季的全部六個關鍵參數(銷售量、淨利潤、銷售價格、新增訂單量、備貨水準、雇用員工數)均上升。

第3季台灣企業樂觀指數調查(BOI)主要發現：

(1)各產業樂觀程度

製造業的樂觀指數成長最大，達到162.4，較今年第2季成長136%，為17個季度的最高水準。服務業的樂觀指數也提高至97.9，較第2季成長20%，為8個季度最高。在17個產業中，採礦業對銷售量和售價最為樂觀，機械設備製造業對新訂單最為樂觀，食品飲料煙草業對淨利潤最為樂觀，化學製造業對雇用員工最為樂觀。另一方面，不動產業對銷售量和新訂單最不樂觀，資通訊業對淨利潤、售價和雇用員工最不樂觀。

(2)各企業規模樂觀程度

大型企業推動了2024年第3季度的樂觀指數增長(+130%)，其次是中型企業(+51%)，小型企業(+37%)。繼第2季下降後，大型和小型企業的樂觀指數在第3季有所改善，該數據顯示，在AI人工智慧和半導體相關產品的高出口需求和強勁的內部消費需求的帶動下，企業對台灣地區的經濟成長前景持樂觀態度。

(3)產業別各項指標樂觀程度

對銷售量和新訂單的樂觀程度為9個季度以來最高值；對淨利潤的樂觀程度為11個季度以來最高值；對銷售價格的樂觀程度為8個季度以來的最高值；對雇用員工的樂觀程度為17個季度以來的最高值，即自2020年第3季指數啟動以來的新高。預備貨水準增加的企業比例也創下自2020年第3季以來的最高值。