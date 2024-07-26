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高雄AI發大財？潤隆再砸10.2億元向京城建設買苓雅土地

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

興富發集團（2542）旗下小金雞潤隆建設（1808）再度向京城建設購置土地。潤隆26日公告，代重要子司金駿營造取得高雄市苓雅區成功段65地號等24筆土地及其地上建物，土地面積約506.08坪，交易金額為10.27億元，換算每坪成交單價約203萬元，賣方為京城建設。

此前，潤隆10日同樣向京城建設購地，為高雄市苓雅區成功段60-1地號等4筆土地，土地面積約440.74坪，交易金額約13.11億元，兩塊基地位置鄰近，合計土地面積達近千坪，總計交易金額達23億元，而大面積基地更有利於推案規劃。

潤隆表示，目前全台房市需求量大，尤其以南部區域受惠科技產業設廠議題，表現最為強勁，且潤隆在南部的布局幾乎快要沒有存貨，因此購入此地，未來也會持續擴大中南部的土地開發，亦會尋求在北部的都市更新機會，整體而言，公司布局重心圍繞六都、基隆及新竹縣市。

至於產品規劃，潤隆指出，目前市場買氣仍以低總價、小坪數產品為主流，公司持續規劃具地段且低總價之小宅、小二宅及2＋1房等產品，不僅可自住亦可作為置產、出租等多元價值。

591房屋交易網新聞公關組主任畢務潔表示，潤隆此次購入的高雄市苓雅區所屬市區，生活機能佳，因開發密度高，區內擁有穩定的剛性需求，屬於傳統熱區，鄰近新案已見6字頭高價，若未來規劃同屬小宅案，有可比擬的機會。

住展雜誌企研室總監陳炳辰分析，該地段也臨亞洲新灣區地段，有其區域優勢，高雄流行音樂中心、以及近期還有AI話題，增添房市效益，而且因為當地傳有在地大地主持有不少土地，未來也可能陸續釋出，可再期待建商新案的身影。

此外，近期建商北中南獵地消息頻傳，陳炳辰指出，由於去年不確定因素多，建商延後推案也影響購地行動，今年房市大幅回溫，建商推案屢傳順銷結案，自然在購地態度更為積極。

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