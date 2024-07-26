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Q2價量俱漲 國泰房地產指數示警下半年留意「3大變數」
國泰建設（2501）26日發布第2季國泰房地產指數，全台開價較上一季大幅上漲，除新竹下跌外，其餘地區維持穩定或上漲，成交價上，除了台北、新竹因高房價小跌外，其餘地區成交價呈穩定或上漲，相較上一季或去年同期均為價量俱漲格局。國建指出，儘管第2季房市表現持續熱絡，但仍須留意央行選擇性信用管制、新青安精進措施及囤房稅上路等後續影響。
據國建報告，全台新推個案數共264件，推案戶數計有2萬7,645戶，較上季及去年同期均上升，總推案金額5,575億元，較上季及去年同期均上升，其中台北推案金額增加三倍多較多；主力總價為2,014萬元，較上季及去年同期均上升；其中大廈類型推案者占87%。
進一步觀察國建第2季價量指數狀況，全台可能成交價每坪53.03萬元、季漲6.7％，台北市每坪可能成交價112.58萬元、季漲3.1％；桃園42.12萬元、季漲3.49％；台中47.38萬元、季漲1.7％；台南36.42萬元、季漲6.97％；高雄33.6萬元、季漲0.81％。
成交量部分，各地區均有增加趨勢，中南高地區已超過前次波段高點。在科技產業帶動投資議題持續發酵、新青安房貸政策、股市站穩2萬點創造財富效果及通膨預期下，房市價量齊揚、成交量創歷史新高，房市持續熱絡。
展望下半年，國建認為，新興科技應用商機持續擴增，可望支撐台灣出口動能，央行上修2024年全年經濟成長率為3.77%。考量今年以來國內通膨率緩步回降，經濟溫和成長，央行維持政策利率不變；惟去年下半年起，房市交易成長回升，不動產貸款占總放款比率仍高，央行於6月第六度調整選擇性信用管制措施，調降自然人特定地區第2戶購屋貸款成數為六成，並調升存款準備率一碼，以減緩信用資源流向不動產市場。
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