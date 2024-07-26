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凱米颱風肆虐全台淹水災情逾3千件 專家教一招避買泡水屋

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
凱米颱風重創中南部，根據經濟部水利署統計，截至目前，凱米颱風共造成逾3千件的淹水災情，其中高雄市占近1,400件，是本次風災淹水最嚴重的縣市。聯合報系資料照
凱米颱風重創中南部，根據經濟部水利署統計，截至目前，凱米颱風共造成逾3千件的淹水災情，其中高雄市占近1,400件，是本次風災淹水最嚴重的縣市。聯合報系資料照

凱米颱風重創中南部，根據經濟部水利署統計，截至目前，凱米颱風共造成逾3千件的淹水災情，其中高雄市占近1,400件，是本次風災淹水最嚴重的縣市。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年各縣市擘劃新興重劃區時，多半會規劃滯洪池，包括台中水湳經貿重劃區內的中央公園，台南平實營區的平實公園，以及高雄亦有25座滯洪池，緩和淹水問題。

不過本次凱米颱風雨勢劇烈，各縣市的下水道和社區排水系統面臨高強度檢驗，幾乎各地都出現積水狀況，兩日之內，南部山區甚至就降下逾1,500毫米的雨量，超過全台半年的平均降雨量，高雄疏洪不及，因此災情最為嚴重。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，淹水、土壤液化、順向坡、土石流等各類型的天然災害，都可至國家災害防救科技中心，查詢各地的災害潛勢地圖，且資料層級還可深入到各鄉鎮市區，建議民眾購屋前，可善用官方情資加以情蒐，使買房計畫更加安心無虞。

他表示，國內各河川依照管理層級，有不同的防洪保護標準重現期設計，首都圈的淡水河，採取最高層級的200年防洪，其餘中央管河川以100年為原則，縣市管河川則為25~50年，因此在選擇購屋區段時，亦可將周邊水系的防洪設計標準納入考量。

張旭嵐指出，颱風過後購屋民眾賞屋，可特別留意窗邊、增建和地下室。窗框等異材質接縫處，容易因年久失修產生裂縫，因此賞屋優先注意牆邊、天花板角落有無水漬，並觀察頂樓的積水狀況，檢視是否有漏水的可能性。

建物若有增建，增建部分與既有建物的結合處，常是大雨後漏水好發處，建議對增建處多加檢視。放晴水退後，也可仔細觀察外牆是否有水痕，尤其部分社區地下室停車場有排水不及的狀況，應整體觀察淹水致災的可能，作為出價和裝修的評估。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋
凱米颱風在全台造成逾3,000件淹水災情。來源／經濟部水利署
凱米颱風在全台造成逾3,000件淹水災情。來源／經濟部水利署

淹水 重劃區 颱風

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