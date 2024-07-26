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2024富邦證券 G！POP 流行音樂節 首度前進臺北大巨蛋

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券攜手富邦悍將舉辦「富邦證券G！POP流行音樂節」，將於7月27、28日「證悍」登場。圖／富邦證券提供
富邦證券攜手富邦悍將舉辦「富邦證券G！POP流行音樂節」，將於7月27、28日「證悍」登場。圖／富邦證券提供

富邦證券攜手富邦悍將舉辦「富邦證券G！POP流行音樂節」，將於7/27、7/28兩日「證悍」登場！「富邦證券G！POP流行音樂節」已邁入第七年，今年首度前進臺北大巨蛋，除提供球迷更舒適觀看球賽的場地及享受賽後超強卡司音樂饗宴外，更結合富邦證券反詐家庭日活動，配合主管機關政策，進行「投資反詐騙」宣導。

富邦證券董事長程明乾表示，今年「富邦證券G！POP流行音樂節」結合富邦證券反詐家庭日活動，將邀請客戶、同仁與家屬一同進場應援富邦悍將及觀賞精采的賽後演唱會，集結客戶、同仁與家屬的力量，一同加入反詐行列，擴大反詐影響力。

另外，為配合主管機關「投資反詐騙」宣導，富邦證券以「全民新國防 反詐大證悍」為主題，製作「反詐宣導問卷」及拍攝一系列「反詐宣導影片」，鼓勵球迷現場填答問卷、觀看反詐宣導影片，藉以提升全民識詐、阻詐的意識，降低詐騙受害事件，而且只要參與問卷填寫，就有機會獲得168 momo幣！

「富邦證券G！POP流行音樂節」已是富邦悍將球迷最期待的主題日之一，舉辦六年以來，帶動逾8萬人進場觀賽，成為中華職棒膾炙人口的經典活動。每年精彩球賽後球場直接切換成演唱會現場，邀請人氣歌手進行表演，提供球迷「一票雙享」的夏日風情。

今年「富邦證券G！POP流行音樂節」邀請包括「創作才子」蕭秉治、「傳唱天后」李翊君、「鬼才歌手」黃明志、「精靈歌手」許哲珮及「搖滾天團八三夭」等表演嘉賓接力開唱，精彩可期。另外，在富邦悍將張育成、張奕等知名球星加入下半季競技行列，「富邦證券G！POP流行音樂節」的進場人數可望再創新猷。

富邦悍將 詐騙

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