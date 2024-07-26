台北市會計師公會訪中央社 盼擴大淨零議題合作

台北市會計師公會連續5年參與「全球中央」雜誌公益贈閱，公會理事長傅文芳等人今天拜會中央社副社長陳正杰，雙方盼繼續針對淨零永續等議題，建立交流平台，擴大合作。傅文芳表示，藉由中央社號召力，相信可帶來社會廣泛響應。

為開拓年輕學子國際視野，台北市會計師公會連續5年參與「全球中央」雜誌公益贈閱，傅文芳今天率永續發展委員會主委于紀隆、會計審計委員會主委王彥鈞、公益公關委員會主委吳淑媛、總幹事張秀蒼等人，拜訪中央社。

陳正杰表示，「全球中央」內容以國際新聞為主，是相當優質且獨特的雜誌，並入圍第48屆金鼎獎，感謝台北市會計師公會連續多年支持公益贈閱活動，造福許多偏鄉學子，中央社會繼續往把雜誌愈辦愈好、觸及更多讀者的目標前進。

傅文芳指出，台北市會計師公會注重下一代人才發展，除舉辦青少年夏令營，傳承會計師行業經驗，也透過「全球中央」雜誌公益贈閱，向下扎根，讓學生從閱讀中掌握國際趨勢，或是藉由其中的模範人物故事獲得啟發，未來能從偏鄉走向國際舞台。

陳正杰指出，台北市會計師公會的青少年夏令營，與中央社的「我是海外特派員」活動，有異曲同工之妙，都是希望年輕人在培訓過程中，更加認識該產業、感受其重要性後，選擇投身其中，挹注會計、媒體業的永續發展。

此外，陳正杰在會中贈送中央社新書「碳交易的28堂課」給台北市會計師公會。

陳正杰表示，中央社董事長李永得上任以來，非常重視淨零永續趨勢，會計師業務也與ESG（環境、社會、公司治理） 息息相關；除了新書，今年中央社適逢100週年社慶，也推出「淨零永續 低碳未來」網站，以第一手國內外報導，提供產業界及相關領域人士淨零趨勢、碳交易、碳盤查等新知。

傅文芳表示，台北市會計師公會有許多綠色金融、永續發展的專家，盼與中央社繼續針對淨零相關議題，建立交流平台，加大合作力道，中央社號召力很大，相信可帶來社會廣泛響應。