4架軍機支援離島疏運 民航局持續協調加班機、放大機型

為因應颱風後旅客疏運需求，軍方26日支援四架軍機，協助離島疏運，交通部民用航空局也持續協調航空公司加開班機或放大機型；而因應花蓮鐵路交通中斷，民航局也協調航空公司加開台北—花蓮班機協助疏運。

受凱米颱風影響，離島海空運輸中斷，國內線24、25兩日共取消521架次航班，今日國內線恢復運作後，疏運需求也大增。由於海象不好，離島運輸只能仰賴空運，民航局昨日即已請航空公司調度運能，提高疏運能量。澎湖、金門等航空站也出動所有人力，於現場掌握需求並疏導旅客。

民航局指出，今日國內線規劃258架次航班，其中有46架次中型機，另外，民航局已協調加開30架次加班機，全日至少可提供2萬3千個以上的座位，後續仍持續協調加班機或放大機型。

民航局說明，軍方今天也全力支持颱風後疏運，啟動疏運C計畫，出動4架軍機，預計自12：30起支援疏運，今天全天將往返本島與離島間，協助疏運旅客。

此外，民航局說，受到凱米颱風外圍環流影響，離島天候仍不穩定，金門機場偶有短暫不適航情況，澎湖因海運中斷，空運無法短時間內消化突增的需求，民航局已請航空公司在安全前提下，全力投入疏運，已訂位之旅客也請確認航班後再出發。民航局另也協調航港局，在海象許可後，立即啟動B計畫，由船舶協助疏運。

由於花蓮鐵公路交通中斷，雖然離島運能吃緊，經積極協調，立榮航空今天下午也將加開一班台北—花蓮航班。去程B7-8975下午15：40自台北出發，回程B7-8976下午17:00自花蓮出發返回台北。