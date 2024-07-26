台塩生技秀堅實品牌力 參展亞洲生技展大放異彩

亞洲生技大展即日起至29日在南港展覽館舉行，台塩生技攜海洋科技及膠原蛋白產製技術等核心能力參展，全面展示研發、生產、行銷、包裝及通路的一條龍優勢。

會場並設有國內外代工洽詢區、加盟專區以及商品展售區，聚焦多面向和垂直整合服務，充分展現台塩生技的全方位、跨領域業務實力，現場氣氛熱絡，吸引各界目光。

台塩生技深耕本土，擁有累積逾20年的實驗室大數據資料庫，是最了解台灣人的生技品牌！除自有品牌積極拓展市場與布建通路外，為滿足客戶個別需求，亦有專業團隊提供代工及外銷服務，臺鹽公司備有TAF國際認證實驗室、17項 INCI國際創新原料認證、14項相關專利、5項國際發明獎、240項皮膚刺激敏感性評估、超過1000項劑型與配方研究等傲視業界的實力，並提供研發、技術、生產、品管、設計、包裝、行銷、通路等客製化服務，深厚的產品力，多年來深受業內肯定。

現場展售多款台塩生技明星產品，「關鍵錠PLUS」添加臺鹽專利非變性二型膠原蛋白及專利薑黃素，是行動保健的關鍵良伴，父親節送禮，守護老爸靈活力。「奢逆時御膚淨白精華乳」曾獲法國維多利亞美妝大賞最佳創新獎肯定，採專利次微米膠原蛋白包覆技術，完整包覆蝦紅素，每滴富含50億顆膠原微粒精華，使女性由內而外展現美麗。「鮮選我塩麹」成分自然無添加，可去腥、軟化肉質，是中秋烤肉必備神隊友！

最受歡迎的台鹽包裝水，本次也帶來話題產品「台塩海洋純水」並祭出展場限定價，吸引大量舊客回購與新客嚐鮮。為提供消費者更便利的服務管道，台塩生技持續深化虛實整合，推出台塩生技APP，現場下載並加入台塩生技APP會員，即可獲得入會禮及紅利點數。

臺鹽公司現正舉辦抽獎活動，包括台塩海洋鹼性離子水「無可取代，挺你奪金」抽百萬元現金活動，9月30日前購買任一瓶台塩海洋鹼性離子水，登錄活動網站，即有機會一人獨得100萬元現金！台鹽牙膏鐵粉不可錯過的「台塩在手，FUN心出遊」抽獎活動，10月5日前購買任一台鹽牙膏，登錄活動網站參加抽獎，最大獎台北東京雙人來回機票，共逾400項好禮，台塩生技寵粉送很大！