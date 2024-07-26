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法人禁買豪宅改買辦公室？兩投資公司捧現金3.4億買首泰信義

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
首泰信義。記者朱曼寧／攝影
首泰信義。記者朱曼寧／攝影

《平均地權條例》上路後，私法人購買住宅採取許可制，且今年5月更加碼限制法人不得購買豪宅，讓法人購買住宅的交易銳減，據實價揭露，今年6月成交大安區「首泰信義」中樓層兩戶，總金額3.4億元，單價183.3~185.8萬元，為兩間相關投資公司現金購入，由於「首泰信義」19樓以下為一般事務所用途，顯見現在有資金的法人由住轉商，改買商用不動產。

台灣房屋信義光復旗艦加盟店店長饒乃軍表示，「首泰信義」是台北市少見的豪宅捷運共構案，下方是捷運信義安和站5號出口，樓高達34層，3到19樓為一般事務所用途，20樓以上則是規劃88~180坪的豪宅，屋齡僅2年，目前實價共揭露6筆交易，百坪以上格局的單價至少183萬元，甚至高樓層站上200萬俱樂部，因採高規格豪宅規劃，又正居首都蛋黃核心的大安區精華地段，鄰近信義計畫區和101大樓，讓成交價格表現優異。

觀察今年高端市場交易，仍有法人購置豪辦，除了投資公司買「首泰信義」之外，還包括醫療業者以1.65億購買「基泰台大」辦公室、而最熱門的豪辦就屬「欣翰士林官邸」，今年共四戶總價落在1.35~2.9億元由批發零售業、行銷公司、投資顧問公司等業者分別購入進駐。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，《平均地權條例》自從去年7月修法後，限定法人購置住宅僅能作為宿舍、供居住使用的出租經營、實施都更危老或合建等用途，並採取許可制。根據內政部資料，截至今年3月底，九個月以來私法人申請購買住宅件數仍有588件、許可數為424件，今年5月內政部更進一步設定三大限制，包括僅能買成屋、禁止買高價住宅、以及公司需成立至少一年且員工5人以上等，除非解禁，否則未來豪宅法人戶將越來越少。

第一建經研究中心副理張菱育說，受惠於科技產業發展，台灣經濟成長看好，股市破兩萬點，法人獲利，市場資金豐沛，加上美中貿易戰後的台商回流資金，「5年內不得投入不動產」的限制即將在今年8月陸續解禁，因此下半年商用不動產市場，可望在企業資金湧入下更加熱絡。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

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