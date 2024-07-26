汽、柴油下週估漲3角 95無鉛寫近9個月新高

中油持續啟動油價雙平穩機制，預估29日凌晨零時起，汽、柴油預估實際調漲新台幣0.3元，其中，發油量最大的95無鉛汽油，每公升來到31.3元，為近9個月以來新高。

依照預測，92無鉛汽油每公升新台幣29.8元，95無鉛汽油每公升31.3元，98無鉛汽油每公升33.3元，超級柴油每公升為27.3元。

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）勝選機率升高，提振原油供應增加預期，全美零售汽油均價由升轉跌，本週國際油價應聲下跌。根據中油浮動油價公式，累算至7月25日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶81.80美元，較上週84.83美元下跌3.03美元；新台幣兌美元匯率為32.843元，較上週32.630元貶值0.213元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲2.3元，柴油每公升調漲3.7元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估29日凌晨零時起，汽油每公升調漲0.3元，柴油調漲0.3元。