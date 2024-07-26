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漢翔再獲歐廠億級訂單 與亞洲大廠結盟技術互補

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
漢翔董事長胡開宏(左後)及總經理馬萬鈞(右後)率隊前往英國法茵堡航展，由副總經理曾國益(前左)代表，與歐洲大廠簽署單走道客機零組件合約。業者提供
漢翔董事長胡開宏(左後)及總經理馬萬鈞(右後)率隊前往英國法茵堡航展，由副總經理曾國益(前左)代表，與歐洲大廠簽署單走道客機零組件合約。業者提供

漢翔（2634）本週前往英國法茵堡航展拓業，繼首日斬獲70億發動機零組件訂單以及與歐美廠家簽訂多項技術合作後，7月23日再獲兩家歐洲航空大廠續約，兩筆「億級訂單」穩健入手。

這兩筆訂單都是針對民用單走道客機零組件的生產製造，漢翔在航空產品的優異品質與準確交期，獲得國際廠家的高度認可，因此本次續約將雙方的合作延長至2029年，對漢翔未來幾年的營收將有穩定挹注。

國際旅運復甦，每日在世界各地飛行的民用飛機，多半都有出自漢翔公司的產品，取得多項國際認證，因而有實力承接全球的訂單，漢翔對自家產品相當有信心。

董事長胡開表示，客戶的信任，是我們努力的最大價值，未來漢翔將秉持相同信念，持續帶給客戶高品質的產品。

在機體製造領域，漢翔的專長除了傳統金屬加工外，也在複材領域深耕多年，擁有一座先進複材中心(TACC)，專門生產高階的航空複材零組件。本次法茵堡航展，漢翔也與同樣位於亞洲的航空大廠簽署合作備忘錄，內容正是針對複材以及金屬拉伸技術的交流，期望透過雙邊產能互補與策略合作，為雙方在航空業務的拓展創造雙贏。

複材應用佔比，時常被視為衡量飛機先進性的重要指標，因而在本次多場簽約儀式中，來自歐美亞等廠商，均同步與漢翔熱烈地交換意見，不論是複材或金屬，台灣正走向世界，未來有望進一步合作，擴大業務版圖。

漢翔公司

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