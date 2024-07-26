小宅最熱十區曝 這裡一天成交2戶第一名

房市掀小宅風，永慶房產集團彙整全台各行政區今年前5月實價登錄資訊，統計面積25坪以下住宅交易量前十名，其中桃園市中壢區小宅交易戶數全台最高，台北市中山區小宅則占整體交易比例最高，突破五成。

2024年1至5月小宅交易最火熱的行政區位於桃園市中壢區，交易量達368戶，等於一天超過2戶成交。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中壢小宅交易集中在中壢車站，當地為核心傳統市中心，交通便利，加上25坪以下小坪數住宅總價親民相對容易入手，平均交易總價約482萬元，是許多小資、首購、及通勤族購屋首選。

排名第二的行政區則是台中市政府所在的西屯區。陳金萍指出，西屯地理位置鄰近中科台中園區、台中工業區，且區域內有多個大學商圈，居住需求強勁。小宅交易以逢甲商圈周邊最為熱絡，平均總價478萬元。

中山區是台北市唯一入榜的行政區，同時也是小宅交易占比最高的行政區。陳金萍說明，中山區位於台北市的精華地帶，因此房價相對較高，而坪數較小的住宅因總價較低，對購屋民眾來說相對容易入手。

此外中山區交通便捷、商業發達、生活機能成熟等優勢，更容易吸引眾多年輕單身、首購民眾選擇在中山區購屋，推升小宅需求、交易熱絡，交易占比達52%。

陳金萍指出，新北市三重區與台中市北區的小宅交易占比也逾四成。三重住宅類型多元且鄰近台北市，生活機能完善、交通便利，尤其與台北市僅有一橋之隔，因此吸引許多到台北就業的北漂民眾居住於此。

隨著全台房價明顯上漲，三重中古屋房價也漲到5字頭，主打小坪數、低總價的新建案熱銷，帶動低總價的小宅中古屋交易量，小宅交易占比達41%。三重小宅平均總價934萬元，對於購屋預算千萬內的買方相當具有吸引力。

台中市北區發展十分成熟、文教發達，著名一中商圈、中醫商圈與中友百貨磁吸各行各業聚集，因此吸引龐大就業人口移入，尤其以學生、社會新鮮人居住需求旺盛，因此套房類型相當受到置產民眾歡迎，小宅交易占比達41.4%，平均總價384萬元也是榜上最低。

觀察小宅交易熱區前十名榜單，新北市就有5個行政區上榜，陳金萍分析，板橋、中和、三重、新莊等行政區人口密集、生活機能完善，且位於新北第一環，到達台北市交通相當便捷，尤其以捷運站周邊的小宅交易最為熱絡，平均單價4至5字頭相比台北市房價親民許多，平均總價1000萬元上下的小宅對多數雙薪家庭而言，購屋負擔相對輕鬆。