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北台鬼月狂推1300億創新高 專家曝建商怕三件事

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／住展雜誌提供
房市示意圖／住展雜誌提供

下月進入俗稱鬼月的民俗月，以往民俗月推案都相對較少，但住展雜誌統計，近年建商推案不再有所忌諱，以今年來說，北台灣新成屋、預售屋預估推案量約1366億元，創統計以來新高。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，民俗月對房市影響，主要在許多人認為不宜入厝，購買預售屋，交屋是數年之後的事，影響相對較小，多數民眾大多該買就買，建商也就無懼進場。

而今年創高，主因有三，一是美國大選波動下，全球資金風險已浮現，第二，9月又有央行理監事會議調控房市的可能性，第三，近期銀行房貸業務顯得謹慎，可能影響接下來買氣，因此許多案子不等928檔期搶先推出。

陳炳城表示，對建商來說，這幾年都是推案好時機，2020、2021年為史上最低利率時期，房市買氣旺盛，月月是好月，新北淡海新市鎮、新店區央北重劃區、土城區捷運海山站周邊都有指標大案在民俗月進駐。

2022年上半年因疫情出現變化，波及建案延後推出，一延就延到民俗月，桃園市青埔重劃區就有百億案在民俗月登場。而今年市場火熱，建商打鐵趁熱，民俗月更是表現不俗。

其中台北市預估就有近千億元水準，文山區預計進場的三大案「元利木柵路案No.2」、「潤隆萬芳路案」，與「將捷木柵路案」貢獻了超過九成的量體。

此外，新北市林口區的「原森TWIN TOWERS」與桃園市中路重劃區的「興富發大興西路三段案」也是今年民俗月有望問世的預售指標大案。

甚至稍有民俗月疑慮的新成屋產品，亦有新北市汐止區的破百戶新案「永富御」，和新店區高價成屋案「江陵天喆」勇敢上場，由於都屬房市成熟區域，兼逢環境加溫，排定時間表就沒有需要迴避的理由。

陳炳辰表示，民俗月過後，緊接的928檔期仍值得期待，台北市信義區、新北市中和區、新竹市香山區，以及桃園市的中路、青埔地帶均有機會見指標案開案。

民俗月推案量 資料來源／住展雜誌
民俗月推案量 資料來源／住展雜誌
北台灣民俗月指標案 資料來源／住展雜誌
北台灣民俗月指標案 資料來源／住展雜誌

建商 房市 重劃區

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