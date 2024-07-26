北市8月罕見爆千億推案量 3因素讓建商鬼月也要衝

8月為民俗月，不過建商推案不受影響。住展雜誌26日發布，8月北台灣新成屋、預售屋預估推案量達1366.2億元、年增125.4％，創統計以來新高，其中台北市推案量佔了九成以上，在指標案進駐下，單月有望直逼千億元水準。

住展雜誌企研室發言人陳炳辰表示，民間信仰在民俗月入厝的顧忌勝於購屋，而購買預售屋到交屋搬遷乃數年之後的事，相對影響性小，加上隨著時代變遷，沖淡不少習俗束縛，趁勢該買就買，建商也無懼進場。

另一方面，美國大選波動全球資金的風險已浮現，9月又有央行理監事會議調控房市的可能性，加上近期銀行在房貸業務顯得謹慎，或許這是讓建商8月推案爆量的原因，預期可能也會有其他建商跟進、即時推案，免得夜長夢多。

進一步觀察2019年迄今，2020年到2022年連續三年皆是突破千億元量能，顯見民俗月也干擾不了熱絡的房市，陳炳辰指出，近幾年的民俗月均恰逢推案時機，像2020、2021年為史上最低利率時期，房市風光明媚，月月是好月，新北市淡水區淡海新市鎮、新店區央北重劃區、土城區捷運海山站周邊等地都見指標案在該月份進駐。

2022年又因上半年疫情出現變種，波及建案走避至緩和時期推出，一延就延到民俗月，建商也義無反顧開案，桃園市青埔重劃區便有百億案在當時登場，今年則無疑在於市場熱況，打鐵趁熱，讓民俗月表現不俗。

去年民俗月推案量606.2億元，為近年低檔，主要是去年不確定因素多，建商全年都在走停看聽路線，且平均地權條例修正案7月才上路，8月頹勢並不意外。

不過，今年情勢反轉，比起去年量能倍數暴增，陳炳辰指出，建商延續上半年積極態度，尤其台北市8月預期見到千億元水準，為罕見高點，文山區預計進場的三大案「元利木柵路案No.2」、「潤隆萬芳路案」與「將捷木柵路案」貢獻了超過九成的量體。

另，新北市林口區「原森TWIN TOWERS」與桃園市中路重劃區「興富發大興西路三段案」也是8月有望問世的預售指標大案，而稍有民俗月疑慮的新成屋產品預計也有新北市汐止區的破百戶新案「永富御」、新店區高價成屋案「江陵天喆」登場，陳炳辰指出，上述個案由於都屬房市成熟區域，兼逢環境加溫，排定時間表就沒有需要迴避的理由。