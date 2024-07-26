精剛財報／上半年EPS 1.3元創歷史新高 擬辦現增 加速布局自有產線

精剛精密科技（1584）董事會通過2024年第2季暨上半年合併財報。第2季合併營收8.24億元、稅後純益1.93億元，每股稅後盈餘（EPS） 1元。累計上半年合併營收14.17億元，稅後純益2.49億元，ESP 1.3元，由於營收與獲利雙雙成長，使得上半年每股獲利創歷史新高。

精剛第2季合併營收8.24億元，季增39%，較去年同期成長25%，毛利率19%，稅後純益1.93億元、較去年同期增加146%，單季每股稅後純益(EPS) 1元。累計上半年合併營收14.17億元、年增10％，稅後純益2.49億元、年增95%，上半年EPS 1.3元。

精剛是國內唯一專業生產超合金及鈦合金原材料公司，聚焦於鎳基及鈦基合金高階金屬應用市場的拓展開發，上半年受惠相關產業供應鏈客戶積極備貨帶動成長，營運上除在接單上優化產品銷售組合，生產上也積極推動擴產與製程改善，後勤管理單位快速因應變革成效顯著，營運績效斐然，第2季及上半年營收與獲利均再創新高，締造歷史同期新猷。

精剛新建鈦合金真空電弧重熔VAR熔煉廠熱試車成功，為台灣首批由熔煉端試量產成功之鈦合金錠，具備更多元化的生產組合與更大的產能，預期未來業績可望持續增長。為因應公司營運持續成長，董事會亦通過今年下半年將辦理現金增資案，40,000仟股，這次現增資金用途為償還銀行借款及充實營運資金。