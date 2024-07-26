榮剛財報／上半年EPS 2.2 第2季獲利表現優於首季
榮剛材料（5009）董事會通過第2季暨上半年財務報表。第2季每股稅後盈餘（EPS）1.2元。累計上半年歸屬母公司業主淨利為12.87億元、年增11.51%，EPS為2.2元。
榮剛第2季合併營收33.64億元，第2季稅後淨利7.25億元，較第1季增加25.31%，較去年同期增加17.76%；歸屬母公司業主淨利為7.16億元，較去年同期勁揚18.89%；EPS 1.2元，第2季獲利優於第1季。第2季毛利率為25%、營益率為15%、淨利率為22%。累計上半年合併營收為67.77億元，歸屬母公司業主淨利為12.87億元、年增11.51%，EPS為2.2元。
榮剛表示，5月新營廠整改工事致使部分產線停工、出貨量略減，但7月可恢復正常，而商用不鏽鋼與工具鋼景氣低迷毛利略受影響，出貨產品組合影響本業獲利表現，本業相較第一季略顯遜色，但獲利幅度仍符合公司預期。第2季業外豐收，大幅提升整體財報表現，大陸子公司處分土地廠房利益、投資上市櫃股票的評價利益認列，帶動榮剛歸屬於母公司業主淨利達7.16億元，繳出年增18.89%，單季歷史新高的成績單。
展望後市，航太產業表現仍然樂觀，榮剛尚有多數認證材訂單在手，目前產能滿載陸續消化訂單中，下半年除以全力出貨為重點外，也會持續擴充航太系統認證。而柳營廠50噸電爐已陸續試車，預計今年將完成試車運作，新營廠整改工事亦在持續推進，為2025年營運添增更多新動能。
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