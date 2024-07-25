全聯持續展店 打造「有溫度的超市」

經濟日報／ 特派記者徐牧民／大阪25日電

全聯為打造「有溫度的超市」，積極推出更多款式每日直送烘焙麵包，並且店內布局持續調整，提升產品多元內容，以便消費者可以更方便的購買商品，進一步推升超市的營收。全聯總經理蔡篤昌表示，全聯將以「有溫度的超市」為目標，推出多元產品類別，且優化店內布局，與其餘超市做出市場區別。

調整超市內部格局方面，蔡篤昌指出，日本多數超市進門皆是熟食，主要是為了讓消費者方便購物，而全聯本身同樣往此方向前進，改變店內布局，打造出更加便利消費者的環境，目前南港旗艦店、延吉店等都已開始實施。

全聯旗下阪急麵包利用日本阪急獨特冷凍技術，主打每日現烤直送門市，為消費者提供熱食享用，並積極打造全商品價位，從只有原本39元商品，後續持續推出不同價位的產品，打造完整消費體驗。

全聯持續展店，除改造店內布局以外，3月也與大潤發合作推出「生活百貨」新店型提供消費者更符合需求的商品內容，打造出符合當地的一站式服務，讓消費者達成單店購物。

在整體展店規劃上，目前門市店數為1,180間，與去年底的1,150間，今年上半年已開近30間新店鋪，今年正朝展店超過50間穩步邁進。全聯總經理蔡篤昌表示，今年一定可以超過1,200家，目標預計1,210間。並且全聯除在台灣本島布局以外，離島的金門、澎湖同樣持續擴大，滿足在地居民的需求。全聯共有生鮮共有六大類品項，其中包含魚、肉、蔬菜、水果、烘焙麵包、調理熟食等，蔡篤昌指出，從1998年接手66家全聯社，第一個十年只賣乾貨，後續接收善美超市、台北農產後才開始做生鮮，從乾貨到生鮮超市，再來全聯將發展「有溫度的超市」，並且在烘焙麵包、調理熟食部份還較欠缺，需要更多投入。

全聯 布局 消費

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