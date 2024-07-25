全聯第三隻腳攻烘焙商機 統一建構一條龍營運

全聯、統一（1216）紛紛出招搶攻年銷售600億元烘焙商機。麵包布局成為全聯推升營收成長第三隻腳，昨（25）日宣布未來將擴大與阪急麵包合作，推出多元價位產品、覆蓋各消費族群，搶攻市場商機；統一集團也長期看好烘焙市場潛力，全力打造烘焙事業一條龍，推出各種健康趨勢麵包及吐司產品銷售傳捷報，為統一集團烘焙營收增添動能。

全聯在烘焙事業有三大主力產品，包含READ BREAD閱讀麵包、We Sweet甜點以及阪急麵包，全聯總經理蔡篤昌表示，其中阪急麵包是全聯近年來主打的品項，業績在這三項中成長最快的，在2019年推出後僅兩年半便開始獲利，今年上半年營業額年增將近兩成，是烘焙項目中的重要版圖。

全聯、統一搶攻烘焙事業要點

蔡篤昌指出，全聯阪急推出兩年半就轉虧為盈的重要關鍵在於銷售已達經濟規模，自然就會開始出現獲利，不過因為麵包損耗率比其餘生鮮產品還高，推出的商品能不能銷售一空就成為致勝的重要關鍵，長期來看烘焙產品還是需要持續推廣，打造更多符合客戶需求的商品。

阪急麵包是全聯2019年與H2O RETAILING株式會社成立合資公司「全聯阪急麵包股份有限公司」旗下商品，其中結合阪急BAKERY冷凍麵糰與烘焙技術，在台自建冷凍麵糰廠，向下延伸麵包烤焙廠，2020年正式啟動工廠生產線，2021年達成導入全聯1000家門市的里程碑。

目前阪急麵包於全台1,180間門市除金門外皆有導入，而金門也將於近期開始配貨。阪急麵包業績成長快速，全聯阪急表示，去年全聯阪急業績達12億元，其中台中以北的門市表現較好，整體來看今年預計可增加兩成。

冷凍麵糰的技術同樣進入大潤發，目前嘉義店已向政府申請工廠登記證，協助阪急麵包送到全省門市。

統一董事長羅智先日前也表示，看好烘焙將成為下一個精彩的產業，統一烘焙相關事業上中下游整合出擊，採取一條龍經營；統一集團目前有三大烘焙廠，包括中壢、新竹湖口及台南麻豆廠；中壢廠為最大麵包廠，主要供應統一超、萊爾富、OK超商、星巴克等麵包商品。

統一集團推出烘焙品牌晨光GOLD高纖生吐司，主打穀物高纖，鎖定健康商機，推出後原味生吐司銷售不減反增，年增7%以上。

統一晨光吐司去年推出的GOLD生吐司，銷售穩定成長，更帶動統一烘焙吐司品牌，創下一年銷售近5,000萬包業績，相當於每0.7秒就賣出一條吐司。