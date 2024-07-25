日產新電動車 接單火熱

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

裕日車（2227）昨（25）日宣布，全新NISSAN ARIYA（日產）正式上市，這款車在全球熱銷，推出後台灣市場也掀起電動車訂購旋風，今年台灣區配額僅200台，預售訂單已超過150張，正式價格分別為標準版168.9萬元與增程版188.9萬元，較原預售價優惠1萬元，其中增程版占訂單的九成。

裕隆集團瞄準電動車市場擴大布局，旗下的中華車MG品牌推出MG4，納智捷的n7車款第2季上市，訂單表現相當亮眼；裕日車代理的NISSAN熱門電動車ARIYA正式上市，集團電動車布局更多元，滿足各種消費的需求。

裕日車指出，NISSAN純電能源先驅者ARIYA，以日式精緻美學打造創新設計，打造全新純電CMF-EV平台，實現機械空間最小化，乘坐空間最適化；電池研發打造出9重安全電池防護架構，傳承「210億公里電池0重大安全事故」的品質口碑，讓ARIYA還未在台灣推出就在各大社群網熱烈討論的議題；裕日車自至2024年7月31日止，於NISSAN官網線上預訂就送價值近6萬元好禮。

裕日車 電動車

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NISSAN ARIYA全新世代「純電精品」登場 正式售價168.9萬起

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