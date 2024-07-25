車廠逆勢操盤 民俗月拚場吸引年輕客群目光

裕日車（2227）、賓士等多家業者不怕民俗月推新車搶市。NISSAN ARIYA全新世代純電動車昨（25）日上市，豪華車品牌重量級車款發表會則落在8月，台灣賓士的V-Class新款因颱風干擾推遲到8月初跟消費者見面，8月8日則有Audi Q7和Q8新車要推出搶市，年輕客群增加後車廠也「逆勢操盤」吸引消費者目光，增加淡月業績。

連放兩天颱風假，裕日車的NISSAN ARIYA不辦發表直接上市，將於周末舉行賞車試乘會；台灣賓士的V-Class已經萬事俱備等待發表，考量颱風假影響，V-Class也決定改到8月初舉辦發表會。

8月將發表新車款的豪華車品牌

台灣習俗農曆7月「鬼門開」認為這個月諸事不宜，不少消費者對於農曆7月購買新車仍然有一定的疑慮，因此各家國產車廠都在農曆7月之前舉辦夏季競賽，提供比平常更多的優惠，對業務代表更是提供內部獎勵和出國旅遊，從國曆的6月到7月都是促銷旺季，一直到農曆7月來臨前截止，不少車廠也會利用淡月進行暑休。

豪華進口車品牌對於農曆7月顧忌相對較少，每年的農曆7月，進口車的掛牌數都較國產車多；尤其在過去幾年，因為車用晶片短缺、海運塞港等問題，造成新車供應不及的情況下，幾乎有新車到港，消費者便急忙交車，根本無暇顧及農曆7月的問題，隨著市場結構開始改變，讓車廠更願意在淡月推出新車款，國產車品牌放暑假的期間，進口車品牌反而相繼發表新車搶市。

以台灣奧迪為例，8月8日將發表的Q7和Q8為品牌的豪華旗艦休旅車款，對品牌而言，這是重量級的車款，對於台灣市場布局有望全面加分；台灣賓士的V-Class受惠於商用及出遊需求，不只是機場接送的商用車，並且鎖定對手品牌LEXUS LM的頂級保姆車定位。