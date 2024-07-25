職感心教練／留白的藝術

經濟日報／ 張子謙（科技公司專案管理部門資深處長、實習企業教練）

前些日子，國外的夥伴來台灣受訓，邀請他們乘坐貓空纜車上山，並品茗包種茶。我家兄弟很快地將茶湯送上，他們端起茶杯，也不等茶湯適口便急忙的一飲而盡，隨即同事又立即斟滿，夥伴們見狀，又急忙的拿起茶杯喝完茶湯。

我笑著說：「可惜了這些茶，沒有時間讓它們適當舒展，散發隱藏的內涵，大家也沒有時間好好品茗，反而像喝啤酒一樣狂飲。」果不其然，不一會兒，大家紛紛摸著自己如熊貓般的肚皮並說喝不下了。

看似大家都在喝茶，但感受到的是想要避免因為等待，不知要聊什麼話題所帶來的尷尬或焦慮，所以只得利用泡茶與喝茶的連續動作，填滿因等待而產生的空隙。

工作經常被專案時程追趕著，無不戮力以赴，每個行動之間都要無縫接軌。彷彿不願見到任何間隙阻礙自己前進。一旦遇有停頓、暫停、等待，便陷入尷尬、緊張、空虛，不知所措，或欲言多語，然又不知何言。似乎不填滿那段空白，就表現不出工作勤奮的樣子。我們追求的，往往是那個結果（熊貓的肚子），卻忽略了當下（品茗的感受）。

被譽為天下第一草書的《自敘帖》，為唐朝書法家懷素所書，通篇筆法狂而不亂，線條與空白交織出來的章法，分行布白、疏密相間、長短相倚，欹正相生的對比，產生意蘊豐富的藝術效果，極具張力與感染力。

書法中的章法，是由黑與白相互襯托出來，一旦沒有了留白，便無法展現出藝術作品的美。身歷於生活與工作的我們，都是一件件被各種線條所交織出來的藝術品，只是我們在意的往往都是黑色的線條，而不習慣去處理被烘托出來的空白。

有時在職場或者從事教練服務中，對方會因為我的一個提問陷入長考，彷彿時空突然停滯，其實是在與自己內心對話，打開了未曾探索過的空間，觸動未曾思索過的神經。

無論是被迫停下來、刻意安排，還是生命中突然出現的一段空白，也無論是否可以好好地規劃，都別浪費這好時機，應好好品味當下，探索並與自己內心對話。

品茶時留白，茶會告訴你他的層次；為自己留白，你可以告訴自己的美好。留白，不意味著停滯或暫停，因為時空並未曾為你而停留；反而可以伴隨著你，醞釀與熟成屬於你的底蘊。

書法家 焦慮 貓空纜車

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