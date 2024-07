會計師看時事／永續發展 從完善內控做起

在全球ESG浪潮下,永續發展儼然成為經營核心議題,企業不僅重視經營績效亦開始重視永續績效。然而,實現永續發展並擁有良好永續績效需要強有力的內部控制。為此,金管會於2024年4月修正發布「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」,要求上市櫃公司將永續資訊管理納入內控制度,並列為年度必要稽核項目,自2025年起施行。

此外,證交所及櫃買中心亦修訂「內部控制制度有效性判斷參考項目」範例,協助企業根據實務狀況建立永續資訊管理內控制度。未來企業將透過健全風險管理和強化內部稽核,確保所有永續政策能夠全面且有效地落實。

隨著永續揭露與報導架構、法令的推出與整合,永續報導正加速發展並變得愈加複雜。企業在揭露永續資訊或編製永續報告書時面臨三大阻礙,包括資訊揭露、分類及評鑑標準不一及未落實內部管理及人為疏失導致揭露資訊有誤。這些阻礙皆讓企業營運險、財務及損害企業名譽風險上升。然而,風險影響程度會因企業策略、目標及文化有所差異,雖然並非所有永續議題揭露資訊皆會為企業帶來高度風險。仍應考量營運以辨識風險程度,針對高風險議題制定對應資訊控制。

對於期望落實永續之企業而言,非財務資訊不止符合法規之揭露,而是希望提供完整且可靠之資訊供企業利害關係人使用,塑造良好企業形象,企業可透過建立永續內控制度,提升企業之風險控制能力。

由COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)提出的內控架構為目前企業內控制度主要依循。COSO內控五大要素包含控制環境、風險評估、控制作業、資訊與溝通及監督作業。企業宜於既有控制環境建構永續管理組織架構,如依據組織目標及業務流程劃分永續作業之權責分工;於風險評估時辨識永續風險因子,並設計足以因應之控制作業,輔以定期稽核程序確信控制活動之有效性。

永續委員會及各功能小組則負責將永續資訊由上至下傳達,確認企業組織上下皆了解永續政策及流程。此外,集團應對永續內部控制制度設定監督計畫,包含不同層級營運過程例行評估,並由內部稽核人員 、監察人或董事會等進行評估。在內控流程規劃,企業可透過盤點現況,辨識高風險作業,建立控制點。此外,在既有內控九大循環加入與永續管理相關作業程序及控制重點,定期稽核,以建立永續內控。

企業透過永續內控可強化內部風險管理及降低外部風險。如透過ESG數據與數位化管理推動職場安全與員工健康,降低員工遭受危害暴露及罹患職業病風險,強化內部風險管理;如提升供應鏈資訊透明度,降低訂單流失風險,以降低外部風險。此外,隨著投資者對ESG重視程度不斷提高,銀行和投資機構傾向uuf. 永續發展方面表現突出的企業提供優惠貸款利率和投資條件。不僅可以降低企業的融資成本,還可以吸引更多的投資者關注和支持,提升企業的市場競爭力。企業透過建立良好的永續內部控制,將能夠樹立起負責任的企業形象,增強品牌價值和市場信任度,有助於企業在市場上獲得更多客戶和合作夥伴的認可,並提升企業的長期競爭優勢。