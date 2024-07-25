經營密碼／掌握關鍵資源 創造競爭優勢

商業模式的創造與保持競爭優勢依賴於關鍵資源。為了實現價值主張，必須通過關鍵活動來完成，而這些關鍵活動的基礎正是關鍵資源。

像是可口可樂關鍵資源為配方，3M關鍵資源為創新文化，IBM關鍵資源為Total Solution，SONY關鍵資源為輕薄短小能力，Walmart是全球實體分配與物流系統，亞馬遜則為資訊科技與倉儲。

國內管理學者吳思華教授將核心能耐區分為：資產與能力。資產可再分為：有形資產（實體資產與金融資產），與無形資產（品牌與商譽、智慧財產權、執照、契約、資料庫等）。

能力包含：個人能力（專業技術能力、管理能力、人際網路與組織能力）與組織能力（業務運作能力、技術創新與商品化能力、組織文化、組織記憶與學習）。而核心能耐須符合獨特性、專屬性與模糊性。

1991年美國學者傑恩·巴尼（Jay B. Barney）提出VRIO模型，所謂VRIO模型，就是價值（value)、稀缺性（rarity）、難以模仿性（inimitability）和組織（organization）模型。一個企業若僅擁有有價值的能耐，便只能維持競爭均勢；若具備有價值且稀有的能耐，就能獲得暫時性優勢；若同時具備有價值、稀有且難以模仿的能耐，則擁有長期性優勢；而若還具備組織性，則能擁有永久性優勢。

國際學者Hafeez則認為關鍵資源可分為：資源與能耐。

首先，資源指企業所擁有的有價值資產。包括有形資源，如設備、土地、資金和廠房等；以及無形資源，如技術、專利以及品牌。需具獨特性（有價值、稀少、不可替代）、專屬性（不怕被挖角）與模糊性（無從學習、不易輕觸釐清、無法取得）才是資源。

對公司而言，需長時且一定途徑才能取得，且須加強因果模糊性（內隱），讓競爭者難了解背後原因，最後還需持續投資。

其次，能耐指運用、轉換與整合資源的能力。著重在「資源間」的整合，透過此種整合，可以更有效地發揮資源的生產力。如SONY零組件微小化能力與Walmart實體分配的管理能力，零售點資料蒐集有效控制存貨的能力核心能耐之策略邏輯建立原則：第一步是確認現有核心資源，那些為優勢核心資源；第二步是充分利用「優勢核心」創造價值；第三步是確認弱勢核心並強化之，以及第四步，決定資源建立是自行發展、外購還是合作發展。

資源與能耐是競爭優勢的根源，可以創造獨特競爭力，創造卓越的效率、品質、創新與顧客回應，形成差異化或低成本，產生卓越的獲利能力。也是商業模式創造永久優勢的來源。

對企業而言，檢視核心能耐的動態變化，有四種策略性作法可發展：

一、對現有市場與現有核心能耐而言，需盡量「填空」，補滿現有缺口，以機械業為例，需發展核心能耐爭取更多使用者，更多使用量，形成市場滲透。或利用現有核心能量降低成本、交期縮短、增加新功能，形成高品質中價位。

二、現有核心能耐應用於新市場中，可找尋「白色地帶」，追求產品差異化，與國外策略聯盟，進入新興市場。

三、在現有市場中發展新核心能耐，爭取「三年後第一」，對機械業而言，發展結合IT網路、高速化、複合化、線性馬達、PC-Based、綠色/環保機器

四、在新市場發展新核心能耐，可掌握「機不可失」，如發展光電設備、醫療器材設備，網路事業。