兩岸靚人物／李一帆深耕技術 擦亮智慧車眼睛

自動駕駛汽車必備的車載雷射雷達（俗稱光達）快速成長，去年大陸廠商在光達產品的市占率高達84%，其中禾賽科技以37%的市占率拿下第一，甚至被美國國防部盯上列入黑名單。

三位學霸 拚高難度創業

禾賽科技在2014年創立於上海，三位創辦人都是北京清華畢業，並留學美國回來創業。

禾賽科技CEO李一帆，畢業於伊利諾大學香檳分校，是機器人方向博士；禾賽首席科學家孫愷，擁有史丹佛機械工程系博士學位，曾是美國工程院院士；禾賽技術長向少卿，取得史丹佛電子工程及機械工程雙碩士，曾任蘋果公司的系統集成工程師。

三位學霸級的創辦人，讓禾賽科技一開始就選擇技術難度很高的光達產品來打天下，光達被稱為自動駕駛的「眼睛」，透過雷射光來測量物體和感應器間的距離，藉此維持車距，達成自動駕駛及半自動駕駛。

禾賽創立時正逢光達產品進入爆發期，尤其美國業者推出無人駕駛計程車，對光達產品需求量大增，當時一套光達產品售價高達8萬美元，而禾賽科技卻研發出4萬美元產品而大受歡迎。

其次是大陸無人駕駛計程車業者崛起，當時全球第一大光達業者是美商Velodyne，在北美市占率高達95%，陸企百度公司推出無人計程車服務時，就採購美商Velodyne的光達，但Velodyne在大陸沒有倉庫，只有行銷人員，零件送修來回美國就要花費三個月。

拿下大單 營運一飛衝天

這讓具地利之便的禾賽科技有機可乘，禾賽科技可以在兩天內把故障產品全部更換完畢，完善的售後服務加上急起直追的技術，讓禾賽科技在2018年拿到百度的大訂單，從此營運一飛衝天。

禾賽科技2023年在自動駕駛計程車光達市場，擁有高達73%市占率，包括Cruise、Aurora、百度Apollo、滴滴、Pony.ai 和AutoX等自動駕駛計程車業者都是禾賽科技客戶。

加上禾賽科技看準智慧汽車的崛起，提前布局相關產品，智慧汽車對光達產品要求更高，既要體積小、美觀還要低成本，這就要靠技術實力，自行研發晶片是成功關鍵，禾賽在2021年推出第一代晶片，將數百個電子元件整合到晶片中，不僅降低成本還不用人工調校，2022年推出第二代晶片。

禾賽在 2021 初拿到理想汽車訂單，此後又相繼拿到路特斯、長安、上汽、一汽等主流車企的訂單，如今，理想汽車是禾賽科技的最大客戶，此外蔚來、小鵬等造車新勢力都是禾賽科技的客戶。

禾賽科技2023年營收人民幣18.7億元，年增56.1%，光達出貨量達到22.2萬台，年增176.1%。

禾賽看起來成長速度驚人，但背後仍有不少危機，美國國防部今年2月就以「中國涉軍企業」為由將其列入黑名單，後續業績勢必大受影響。

其次是技術路線之爭，特斯拉執行長馬斯克就力挺純視覺方案，也就是演算法+攝像頭就夠用，他認為，只要演算法很強，2D資料也夠用了，他甚至公開喊話說：「用光達的都是傻瓜。」不過，最後誰能勝出，尚有待時間驗證。