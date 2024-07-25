國建砸8.08億買高雄三民區千坪土地 今年以來獵地金額達44億

今年以來建商積極獵地，尤其聚焦中南部地區。國建（2501）25日公告，取得高雄市三民區獅頭段土地及公共設施保留地，土地面積約1042.95坪，交易總金額8.08億元，平均每坪土地單價約77.4萬元，賣方為福樂投資有限公司及自然人。

國建積極補土地庫存，今年以來已經取得6筆土地，其中1筆為合建分屋土地交易，包含此次交易，其餘5筆合計土地交易金額達44.84億元，包括斥資12.02億元購置新北市新莊區副都心段一小段土地、10.45億元買下台中市北屯區土地、以7.76億元買下台中南屯區單元四角地、6.53億元買下台南東區關帝段土地。

國建此次交易的高雄三民區屬於傳統熱區。住展雜誌企研室總監陳炳辰分析，北高雄腹地廣大，房市的產品也具多元性，而人口量大的三民區，屬於高雄文教氣息較濃的傳統熱區，加上高雄近年受惠台積電（2330）與科技產業等議題帶動，房價漲幅快速，三民區預售新案已達4字頭以上，因此也吸引不少建商爭相插旗推案。

國建指出，集團手中住宅推案儲備量逾500億元，約46%推案儲備位於新竹以北地區，未來四年每年都有逾百億元建案完工交屋，業績至2027年無虞。目前購地策略瞄準多元化土地開發模式，包括合資開發、都更及參與政府土地標售案等，其中像雙北市因精華地段稀缺，比較傾向都更模式，中南部則是以直接購地模式開發。

展望今年，國建認為，國內景氣穩步復甦向上，且低總價產品仍有穩健的買盤支撐，在科技產業話題與資金的推升下，今年整體房市預計將呈現量穩價緩漲格局。