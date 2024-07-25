全聯擴大耕耘烘焙與調理熟食 盼做有溫度超市

全聯超市除持續布局生鮮外，全聯總經理蔡篤昌今天表示，今年是全聯第26年，年底展店目標1210家；全聯過去從乾貨到生鮮超市，未來將投入更多資源在烘焙麵包、調理熟食品，「要做有溫度的超市」。

全聯積極布局生鮮市場，其中，烘焙類的「全聯阪急」現烤麵包業績近年成長快速，2021年3月達成導入全聯1000家門市的目標，預計今年9月完成全台（含離島）門市布點。

全聯2016年與日本H20 RETAILING株式會社旗下的「阪急BAKERY」技術合作，引進獨家授權的冷凍麵園，在台製作現烤麵包提供給全聯門市，2019年則與H2O RETAILING株式會社成立合資公司，自建冷速麵團廠並向下延伸8家麵包烤焙廠，2020年正式啟動工廠生產線。

回顧合作緣起，蔡篤昌坦言，起因台灣機製（機器製造）麵包最大供應商不願意供貨全聯，需向外尋覓機會，2016、2017年適逢日本最流行百元（日圓）麵包，考量冷凍麵團機器設備投資額較低，符合全聯量體需求，因此找上阪急合作，合資公司成立後2年半後，因達到規模經濟開始獲利。

蔡篤昌說，全聯董事長林敏雄十分很關心生鮮業務，從1998年接手66家全聯社，第1個10年只賣乾貨，第11年起開始做生鮮（因接手善美超市、台北農產），而今年是全聯第26年，「從乾貨到生鮮超市，現在希望做有溫度的超市」。此外，全聯年底展店目標為1210家。

攤開全聯生鮮，共有魚、肉、蔬菜、水果、烘焙麵包、調理熟食等6類，蔡篤昌表示，現在較欠缺的是後兩者，將投入更多資源，當中也需阪急麵包支持。