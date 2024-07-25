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全聯阪急布局現烤麵包 聯名麵包冠軍推台灣限定產品

經濟日報／ 特派記者徐牧民/大阪25日電
全聯攜手麵包冠軍，打造明星產品。全聯總經理蔡篤昌（左）、世界麵包冠軍谷口佳典。業者提供
全聯攜手麵包冠軍，打造明星產品。全聯總經理蔡篤昌（左）、世界麵包冠軍谷口佳典。業者提供

全聯積極搶攻烘焙商機，除了READ BREAD閱讀麵包、We Sweet甜點外，每日現烤直送入店的阪急麵包更是其中一塊重要烘焙版圖，根據資料統計，阪急麵包今年1~6月對比去年同期業績成長近2成，讓全聯躍升為全台最大連鎖現烤麵包通路。

為積極布局白金商機，更邀請世界麵包大賽冠軍谷口佳典擔任全聯阪急麵包顧問，4月中推出由谷口主廚技術監修的千層吐司，截至6月底旋即創造超過3,000萬元業績，年底預計可達一億元。

未來也將以世界麵包冠軍的手工麵包技術結合日本阪急BAKERY的冷凍麵團技術，推出谷口佳典專為全聯阪急麵包監修的新品，讓民眾走進全聯不僅可以買到世界No.1的麵包，還能買到日本也買不到的麵包。

透過日方阪急BAKERY技術指導，全聯阪急可直接在台灣生產日本阪急BAKERY獨家授權的冷凍麵團，最大特色為經過二次發酵，烤焙後媲美手工麵包質感，較一般冷凍麵團口感更佳，冷凍麵團後續會配送到烤焙廠，現烤製成各式麵包，再運送至門市。全聯阪急麵包亦承襲全聯的平價經營策略，將主力商品價格訂於39、49元，讓消費者輕鬆入手，也會結合在地食材、流行趨勢，著重麵包整體口感及風味，研發符合台灣大眾喜好的新品。

谷口佳典出身烘焙世家的谷口佳典，為了專研麵包技術前往法國進修，現經營的麵包店BOULANGERIE FRIANDE創立於1951年，不到20坪的小巧店鋪，每天生產約120款麵包，麵包平均售價為260日圓(約台幣50元)，平均客單價約900日圓(約台幣175元)，店內熱銷Top5包括克林姆麵包、吐司、可頌、咖哩麵包和法棍，每日客流量近千人，在日本關西享有高人氣，未來全聯阪急麵包將借重谷口佳典的國際視野和世界冠軍手藝，聯手為高品質平價現烤麵包注入新意，推出差異化商品，滿足消費者期待。

全聯 日本 麵包

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