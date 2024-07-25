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瑩碩中國大陸授權夥伴取證成功 本季認列里程碑金

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

瑩碩（6677）25日表示，授權給華潤雙鶴利民藥業（濟南）公司的帕利哌酮緩釋片藥物，適應症為治療思覺失調，近期獲中國大陸國家藥品監督管理局（NMPA）的上市許可，視同通過中國大陸仿製藥質量和療效的一致性評價，瑩碩最快可於本季認列里程碑金，為營收增添動能。

瑩碩指出，本次獲中國大陸藥證的帕利哌酮緩釋片，屬於第二代抗精神病藥品，是運用瑩碩授權的CORS（滲透泵控制釋放系統）技術平台完成開發。依臨床研究顯示，帕利哌酮的起效快，能有效控制各類精神症狀，顯著改善患者功能，同時降低復發率且安全性良好，是治療思覺失調的一線用藥。

根據雙鶴利民母公司-華潤雙鶴藥業的公告指出，目前中國大陸市場上同成分的控釋劑型藥品，除原廠專利藥外，尚有四家競爭同業，依當地米內網的數據資料，2023年該藥品市場規模達人民幣8.44億元，如今雙鶴利民取得藥品註冊證書，憑藉該集團在中國大陸醫藥領域的通路優勢，將爭取到一定市場份額。

瑩碩表示，伴隨經濟發展、壓力及生活方式的轉變，加上思覺失調症複雜致病機轉、治療周期長且高復發率特性，包括中國大陸在內的全世界思覺失調症患者基數不斷增加，整體思覺失調症藥物市場預期將穩定成長。

思覺失調症

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